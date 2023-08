En defensa de la Educación Pública. UNLP: estudiantes de Naturales movilizaron al Rectorado contra recortes en su formación

La semana pasada, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo realizaron distintas acciones de lucha en reclamo por presupuesto para viajes de campaña, los cuales son prácticas indispensables para la formación en campo de todas las carreras. Se trata de un acercamiento directo con los contenidos que estudian desde las Ciencias Naturales y donde se involucran docentes e investigadores, y que hoy no están siendo garantizados por la Facultad, ni la Universidad.

Compartimos la declaración de estudiantes de la Juventud del PTS en Naturales:

Con la profundización del ajuste en la educación de los sucesivos gobiernos, año a año vemos cómo se pone en duda que podamos acceder al derecho de poder contar con los viajes de campaña, es decir, con las prácticas de la carrera, que además, son obligatorias para obtener los títulos de grado. Este año no es distinto, ya que no está garantizado el presupuesto para que puedan acceder todos les estudiantes y que se realicen los viajes correspondientes a cada materia. Por eso hicimos acciones en Decanato y en el Rectorado, las autoridades se pasaron la pelota entre ellas y no tuvimos respuestas.

Ahora bien, este recorte que ataca directo a la formación de cientos de estudiantes es parte de la Universidad que diseñan cada día las autoridades de la UNLP. Comprometidos en llevar adelante el ajuste del Gobierno nacional vienen de recortar en el albergue universitario, en becas económicas, las cuales son pocas y de montos insuficientes, además de aumentar el comedor universitario o mismo lo que vimos a principio de año con el aumento de miseria que se les dio a los becados de trabajo de la facultad.

En un país con una inflación que se come los ingresos, los precios desatados de los alquileres y el costo de vida, la UNLP profundiza un modelo de universidad donde cabemos pocos. Y ahora quieren que nos quedemos sin viajes de campaña y que cada estudiante lo resuelva de forma “individual” con pasantías dejando esta posibilidad verdaderamente al azar que excluye además, a los estudiantes que trabajan. Una política verdaderamente elitista, por eso hoy lo que tenemos que discutir es la defensa de la educación pública y señalar a los responsables de este avance sobre nuestros derechos.

Para esta política de ajuste es que fue votado tanto por las conducciones radicales y peronistas, incluyendo a la del Centro de Estudiantes de nuestra facultad, el Frente Natural, al actual presidente de la UNLP Martín López Armengol, un morado que viene de la universidad privada. Desde la Juventud del PTS, lo rechazamos enérgicamente y discutimos que en nada iba a representar las necesidades de los estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores. Sus intereses pasan por poner a servicios de las empresas los conocimientos de la universidad, no por garantizar una educación gratuita.

El último año el gobierno de Alberto y Cristina, con Massa a la cabeza, recortó un tercio el presupuesto universitario, profundizando aún más el recorte sufrido bajo el macrismo.

A menos de una semana para las PASO vemos como todos los candidatos, salvo la izquierda, coinciden en que hay seguir este rumbo de ajuste y extractivismo para pagarle al FMI, la única diferencia que tienen es en los tiempos. La universidad y la educación seguirán siendo atacadas los próximos años.

Desde la juventud del PTS tenemos un debate permanente con las corrientes que integran la Federacion Universitaria de La Plata, como el Frente Natural, porque no denuncian el ajuste que lleva el Gobierno. La FULP se encuentra totalmente paralizada y busca instalar un ambiente de pasividad y despolitización. La única forma de que conquistemos mayor presupuesto es peleando de forma independiente contra el ajuste. Exigimos que dejen de hacer silencio y convoquen asambleas en todas las facultades para discutir cómo nos organizamos.

El día lunes habrá una asamblea interclaustro donde discutiremos cómo seguir de cara a la reunión de la próxima semana entre las autoridades de la UNLP, la facultad de Naturales y el centro de estudiantes que se consiguió luego de las acciones. No confiamos en las autoridades que ya demostraron que quieren seguir estos planes austeros. Por el contrario, se mostró que hay fuerza para pelear contra estos ataques y por eso necesitamos redoblar la organización para pelear por más presupuesto universitario e involucrar a cientos de compañeres. Para mostrar el conflicto y que se sumen estudiantes y docentes proponemos clases públicas que involucren a toda la comunidad educativa como medida de lucha.

Desde la izquierda nuestro compromiso está en impulsar estas luchas y unificarlas para darles más fuerza. Porque no queremos resignarnos a una formación degradada y orientada al servicio del mercado, pero también porque queremos una vida digna que incluya trabajo con derechos y salud y vivienda de calidad para la juventud.