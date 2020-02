Netanyahu en campaña electoral: propone partir Cisjordania anexando territorios

Es en la llamada zona E1, ubicada en el área C controlada militar y administrativamente por el Estado de Israel, al este y sur de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada.

Ya a principios de los 90s, el ex primer ministro Yitzhak Rabin ideo ese plan de anexión, respaldado obviamente por los sucesivos gobernantes sionistas. En 2012 avanzaron en la construcción de carreteras y señales de iluminación, pero sin edificar viviendas.

Tanto Estados Unidos, durante la presidencia de Obama (también anteriormente George Bush hijo) como las Naciones Unidas siempre se opusieron a que allí se construyera una colonia.

No porque lo líderes imperialistas estuvieran en contra de la colonización israelí, ya que se sabe que Estados Unidos es el principal respaldo de esa política, sino porque construir viviendas para los colonos en esa zona equivalía a dividir Cisjordania.

Eso es así porque establecer en el área E1 una nueva colonia (Netanyahu prometió la construcción de al menos 3.500 casas) desconectaría Ramallah de Belén. Además de que se trata del último territorio abierto que queda entre Jerusalén este y una de las colonias judías ubicada en Cisjordania, Maaleh Adumín, donde viven 40.000 colonos israelíes.

Lo que equivaldría a echar por tierra cualquier intento de firmar algún acuerdo de paz con la Autoridad Nacional Palestina y presentar eso como que los palestinos podrían tener su propio Estado.

Esto es un plus del coloniaje israelí anunciado por Donald Trump, junto al dirigente del Likud (partido de derecha israelí), a fines de enero. Allí la propuesta era sacarle un 30% de territorio a Cisjordania, anexar todas las colonias judías, quedarse con Jerusalén como “capital indivisible” y con el Valle del Jordán (uno de los territorios más fértiles de la región, fronterizo con Jordania).

La Unión Europea (UE) se vio obligada a sacar un comunicado, firmado por el Alto Representante del Servicio Europeo de Acción Exterior, Josep Borrell, que termina reafirmando la ilegalidad de las colonias: “Los asentamientos son ilegales según el derecho internacional. La UE no reconocerá ningún cambio en las fronteras anteriores a 1967, incluso con respecto a Jerusalén, que no sean las acordadas por las partes. Hacemos un llamado a Israel para que reconsidere estos planes”. Lo mismo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, mediante un twitt.

The Netherlands is concerned about recent Israeli settlement plans in the West Bank and East-Jerusalem. We urge Israel to refrain from unilateral steps that violate international law and endanger sustainable peace based on a two-state solution.https://t.co/GHWwKPWNl1

— Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) February 25, 2020