La agresión de Trump contra Irán también es una advertencia para China y Rusia

El asesinato de la principal personalidad militar del país, Qassem Soleimani, quien dirigió dentro de la Guardia Revolucionaria iraní las fuerzas especiales Quds, que operan desde Líbano a Siria, desde Yemen a Irak, ya es comparado por el gobierno iraní con algunas de las principales violaciones de Estados Unidos en el territorio durante el siglo veinte. El golpe de estado de 1953 contra el gobierno electo de Mohammad Mossadegh, orquestado por Washington, que resultó en el ascenso de Shah Reza Pahlavi hasta su caída por la Revolución iraní en 1979; y el ataque del Pentágono en 1988 contra el Airbus que mató a casi 300 pasajeros en el Golfo Pérsico.

Esto implica, al parecer, que la campaña presidencial en Estados Unidos, en la que Donald Trump busca su reelección, estará atravesada por tensiones político-militares en el Medio Oriente. Un escenario común en las recientes elecciones a la Casa Blanca, como las de Barack Obama y George W. Bush, así como a presidentes como Trump que enfrentan procesos de juicio político (como Bill Clinton, quien en 1998 lanzó un ataque aéreo contra Irak , lo que lleva al aplazamiento de las discusiones sobre su destitución en la Cámara de Representantes).

El cinismo de los argumentos de Trump, que afirman un "movimiento defensivo" preventivo después del hostigamiento de la embajada en Bagdad, apenas oculta el cálculo realizado: Washington intentó reanudar la iniciativa de Oriente Medio y restaurar cierta credibilidad a su fuerza disuasoria en un escenario de creciente fricción con un Irán envalentonado. En represalia por las nuevas sanciones económicas de Trump contra Teherán como resultado de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, el gobierno iraní emitió una serie de demostraciones de que no cedería ante la estrategia de "máxima presión": en junio de 2019 derribó un Dron estadounidense, y en julio capturó al buque petrolero británico, Stena Impero, ambos en el estrecho estratégico de Ormuz. En septiembre, el bombardeo de las instalaciones de la refinería Abqaiq, el centro de procesamiento de petróleo más grande del mundo, que destruyó la mitad de la producción de Arabia Saudita, fue atribuido a los hutíes, la milicia chiíta vinculada a Irán.

Independientemente de la autoría o no de cada una de las medidas, Irán prácticamente no dejó daños por estos eventos. Además, ha fortalecido sus alianzas asiáticas, y en algunos aspectos con la propia Unión Europea, ante las sanciones económicas de Trump.

Para los opositores de los Estados Unidos, tales signos de debilidad en la política estadounidense no han sido en vano, y han alentado las demostraciones de fuerza que van más allá de la disputa específica con Irán, y que implican las grandes ambiciones de países como China en Asia, como veremos más adelante.

La debilidad observada en la posición de Estados Unidos también aparece en su pérdida de libertad para definir destinos de Asia occidental. Las milicias chiítas vinculadas a las fuerzas iraníes de Quds, comandadas por Soleimani, no fueron las únicas responsables de suprimir los movimientos de resistencia y los fenómenos de lucha de clases que desafiaron la brutalidad iraní en Irak, Líbano y otros lugares: apoyados por el gobierno ruso, estas milicias fueron parte de los reveses del imperialismo estadounidense en los procesos que surgieron de la derrota de la Primavera Árabe. En Siria, por ejemplo, el antiguo aliado de Washington, el dictador sediento de sangre Bashar al-Assad, solicitó la ayuda de las milicias iraníes para mantenerse en el poder. Hamás en Palestina, Hezbolá en Líbano, hutíes en Yemen, Liwa al-Baqir en Siria son solo algunos ejemplos del alcance de la influencia iraní en este teatro permanente de disputas geopolíticas, cuyos objetivos entran en conflicto no solo con los Estados Unidos, sino con sus aliados más cercanos, Arabia Saudita y el estado terrorista de Israel.

Por lo tanto, es importante señalar que los Estados Unidos se han visto obligados por las circunstancias a detener el curso decreciente de su influencia disuasoria en la región. Combinó esto con la necesidad de aprovechar la debilidad del régimen iraní, debilitado económicamente por las sanciones de Estados Unidos y políticamente desafiado por el nuevo ciclo de lucha de clases que se extendió por los países de Asia occidental bajo la batuta de Teherán, dando un duro golpe con el asesinato de Soleimani, eliminando al jefe general de las milicias extranjeras iraníes e imponiendo a sus líderes para responder en desventaja. Trump cree que Irán, debilitado por los múltiples problemas económicos y políticos, no puede responder. Esto no significa que las medidas iraníes bajo la "estrategia débil" no logren un éxito a largo plazo contra los Estados Unidos, que no podrán imponer una tregua disuasoria. Este es un movimiento arriesgado, uno que tiene mucha codicia y poca estrategia clara, como reconocen varias figuras del establishment yanqui en todo el espectro político, y se presta a escaladas impredecibles, ejecutadas en el momento en que Trump busca un aventura externa para sortear sus problemas internos, con juicio político y signos de desaceleración económica.

Pero frenar la audacia de Irán en Medio Oriente puede no ser suficiente para explicar tal movimiento, aún más curioso dado que llegó el reciente despido de su político de derecha, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton y su fuerte defensa de una política agresiva contra Irán. Conocido por su constante fricción con el presidente por defender una estrategia de "cambio de régimen" (utilizada durante la Primavera Árabe), que implicaría en este caso el derrocamiento del régimen de Teherán, encabezado por el ayatolá Ali Khamenei. En este sentido, Bolton fue despedido por intentar obstaculizar el acercamiento de Trump al gobierno iraní.

Por lo tanto, hay que decir que esta señal enviada por la Casa Blanca y el Pentágono tiene múltiples direcciones. Además de Irán, trae mensajes claros a Rusia, y especialmente a China.

Ambos gobiernos repudiaron el asesinato del general iraní y pidieron "moderación" del gobierno de los Estados Unidos. Ninguno está interesado en que Trump usara medidas de fuerza sobre un teatro de operaciones tan codiciado. Esto se debe a que el objetivo de frustrar los intereses de Washington unifica el eje China-Rusia. Desde el punto de vista del Kremlin, Estados Unidos es una amenaza mucho más clara que China, y las opiniones antioccidentales de Putin son profundas. Xi, a su vez, considera que Rusia es útil para socavar el dominio global de EE. UU. y contrarrestar los esfuerzos de los Estados Unidos para limitar el avance chino en instituciones multilaterales . Dichos intereses explican la acción común en muchos asuntos internacionales, como este que concierne a Irán.

En cuanto a Rusia, como dijimos anteriormente, el gobierno de Putin fue fundamental para que Estados Unidos perdiera cada vez más protagonismo en la configuración del destino de los regímenes posteriores a la Primavera Árabe. Rusia se armó y fue un pilar de apoyo al régimen de Assad en la guerra civil siria. También es uno de los principales aliados de Irán en Medio Oriente, ya que en 2016 firmó un acuerdo de energía de $ 40 mil millones, y en 2018 una alianza económica liderada por Rusia firmó un acuerdo para suavizar el impacto de las sanciones de Estados Unidos en el país. Además, debe tenerse en cuenta que no solo en Oriente Medio Rusia obstaculiza el paso de Washington: en febrero de 2019 jugó un papel considerable en la frustración del intento de golpe de estado de Trump en Venezuela.

La señal a Moscú es clara: Washington no aceptará que el destino de la región petrolera más estratégica del mundo esté bajo el gobierno de Putin.

Sin embargo, más estratégicamente, la advertencia más severa se dirigió a Beijing. Estados Unidos, en medio de la guerra comercial y tecnológica con China, quiere bloquear a toda costa el objetivo del gobierno de Xi Jinping de convertir a China en una potencia con una influencia preponderante en Asia. El asesinato de Soleimani es un recordatorio persuasivo de lo que Estados Unidos puede usar si sus intereses se ven amenazados en la región.

En particular, el gobierno de Trump vio con extrema irritación la alianza celebrada entre China, Rusia e Irán en la ejecución del ejercicio naval conjunto más grande del continente en el Golfo de Omán (a través del cual el 30% del petróleo es transportado por vías fluviales) y el Océano Índico. La medida parecía ser el acercamiento más importante entre los dos principales rivales de los Estados Unidos y la República Islámica en décadas.

El ejercicio se calculó para que los tres países participantes emergieran como ganadores: Irán emergió como una potencia regional, Rusia demostró su papel crucial en Medio Oriente y China logró demostrar su poder naval de ambición global. En general, el mensaje estratégico es que los tres países son responsables de dar forma al destino Asia-Pacífico.

Junto con la necesidad de recuperar la iniciativa después de meses de actividades favorables al régimen pro-Teherán en Medio Oriente, la respuesta a este ejercicio militar común fue un componente considerable de las represalias desatadas de los Estados Unidos que condujeron al asesinato de Soleimani.

El portavoz del Ministerio de Defensa del gobierno chino, Wu Qian, dijo que los cuatro días de ejercicios militares que cubren un área de 17,000 kilómetros cuadrados eran una señal de relaciones "más íntinas" entre Beijing, Moscú y Teherán, y que tenían la intención de "mostrar , con las fuerzas de los tres países, la voluntad y la capacidad de mantener juntos la paz mundial y la seguridad marítima en la región, construyendo activamente una comunidad naval que comparta un futuro común ". Para Estados Unidos, que ha dominado la región sin ambigüedades desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esta fue una provocación abierta que no será admitida, ya que la profundización de esta alianza pone en peligro el patrullaje de la Marina de los EE. UU. que ya no tiene acceso libre al Mar del Sur de China, "colonizado" por las islas artificiales de Beijing.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en una entrevista con el Financial Times que China, Rusia e Irán deberían pensar "dos veces" antes de organizar ejercicios navales conjuntos si quieren pensar en "seguridad marítima en una región tan importante".

Además, China tiene amplias relaciones estratégicas y comerciales con Irán. Rand Corporation, un think tank de EE. UU. señaló en una investigación que China se ha convertido en los últimos años en el principal socio comercial de Irán y en su principal consumidor de petróleo. Con sus propios intereses, Rand Corporation establece que la relación geopolítica entre China e Irán se basa sobretodo en limitar la influencia de Estados Unidos en el Medio Oriente en particular, y en Asia en general, con el régimen chino colaborando en el desarrollo del programa nuclear iraní, y suavizando el impacto de las sanciones de Trump a cambio de ayuda para sus necesidades energéticas.

La revista Foreign Policy enfatiza que en la gran disputa global que China está librando con los Estados Unidos, en la arena comercial pero especialmente en la batalla por la preeminencia tecnológica, un objetivo principal de Beijing es evitar el aislamiento de Irán y ayudarlo indirectamente en la fricción con Washington. El "gran juego" (“great game” ) de Beijing sería convertir a Irán en el ancla de China en el teatro de operaciones de Asia occidental.

Dada esta proximidad estratégica entre los dos países, el mensaje de la Casa Blanca no es menos claro: Washington no aceptará que China aproveche las disputas de Medio Oriente para fortalecer su carrera por el dominio en Asia.

Creemos que para una visión integral del alcance de una política de Trump, que también tiene elementos erráticos, es indispensable observar el paisaje asiático en general, y la ubicación de las disputas con China (y Rusia) en particular.

Después de que los cohetes golpearan las instalaciones cerca de las tropas estadounidenses alojadas en Irak, Trump volvió a levantar su retórica y afirmó tener 52 sitios iraníes atacados (que representan a los 52 rehenes diplomáticos de Irán en 1979 durante 444 días), que serían "severamente golpeados", “muy rápido y con mucha fuerza "si el régimen iraní llevara a cabo más ataques.

El ejemplo de la invasión estadounidense de Afganistán e Irak a principios del siglo XXI dio amplia evidencia de que las clases trabajadoras y los pobres de Medio Oriente, tan devastados por el conflicto militar y la intervención armada, no tienen nada que ganar con las agresiones imperialistas. La destrucción de Iraq durante más de 15 años de intervención, la catástrofe en Afganistán, los desastrosos resultados de las intervenciones en Siria, Libia, los ataques a los palestinos por parte del estado terrorista de Israel, solo exacerbaron los sufrimientos y la miseria de las poblaciones locales.

El carácter reaccionario de los regímenes políticos como los ayatolás de Irán, que utilizan sus milicias paramilitares para reprimir a los manifestantes que se rebelan contra el autoritarismo de la República Islámica, es más que evidente. Sin embargo, no es a través del imperialismo que los explotados y oprimidos pueden deshacerse de esos regímenes aberrantes. Del mismo modo, nada progresivo podría provenir de regímenes autoritarios y represivos como China y Rusia.

Las amenazas y agresiones imperialistas de los Estados Unidos contra Irán deben ser rechazadas sin ninguna defensa de los regímenes reaccionarios de la región (como lo hacen las corrientes que pertenecen a la tradición estalinista). La clase trabajadora y la juventud de los Estados Unidos deben estar a la vanguardia contra esta nueva ofensiva del imperialismo yanqui, como dicen nuestros compañeros de Left Voice, parte de la Red Internacional La Izquierda Diario impulsada por la Fracción Trotskista Cuarta Internacional (FT-CI) en los Estados Unidos. Es importante que más de 70 ciudades en los Estados Unidos hayan gritado al unísono el grito de "Abajo las amenazas de guerra contra Irán". Esta es una muestra menor pero importante de las dificultades internas de Trump para avanzar en su guerra.

El nuevo ciclo de lucha de clases que se extendió por el mundo en 2019, que tiene sus puntos más importantes en Francia y Chile, pero también involucra a países de Medio Oriente, es una importante contraparte internacional de los planes agresivos del imperialismo y las grandes potencias.