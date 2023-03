Huelga. La Policía reprime las movilizaciones en Francia y detiene a estudiantes secundarios en Marsella

A las 5 de la mañana han comenzado los paros en los distintos piquetes frente a colegios secundarios y universidades, y en muchos puntos de toda Francia. El Gobierno de Macron ha respondido de inmediato con represión en un intento de desalojar los bloqueos en las estaciones de autobuses y en las escuelas secundarias.

En la RATP (transporte metropolitano), la intersindical ha convocado una huelga renovable a partir del 7 de marzo, a pesar de que las direcciones sindicales solo llamaban a una huelga de un solo día. Sobre la base de la experiencia de la huelga del invierno de 2019, los huelguistas ya han comenzado a organizarse con los estudiantes, que han venido a solidarizarse. En un intento por romper esta dinámica, que podría paralizar la ciudad, pero también inspirar a los trabajadores de otros sectores, la policía ha intervenido en los piquetes.

A partir de las 5:30 en la estación de Lagny, la policía ha desalojado a los huelguistas empujándolos violentamente y disparando gases lacrimógenos. El mismo método en Pleyel alrededor de las 6:45, donde la policía ha sido recibida por manifestantes decididos, cantando al unísono “¡Todos juntos, huelga general!” y “¡Todo el mundo odia a la policía!”.

A Rennes dès minuit plus de 200 personnes, ont débuté le blocage de la route de Lorient. Accompagnés des étudiants de l'AG de Rennes 2, les travailleurs de l'entreprise de logistique STEF sont déterminés à faire plier le gouvernement ! #greve7mars pic.twitter.com/tG73bOPJpk

Una represión que solo alimenta la ira de los huelguistas. Como explica Fred, maquinista de la RATP en Lagny: “Lo que busca el gobierno es la radicalidad. Desde esta mañana nos han gaseado con botes de gas lacrimógeno. No pedimos nada, solo pedimos trabajar, poder llenar la nevera, poder irnos de vacaciones, poder vivir bien. Están tratando de ponernos de rodillas, y esta huelga renovable durará lo que sea necesario”.

« On est là pour défendre les droits de tous et toutes les travailleuses qui ont un travail pénible. S’ils font la sourde oreille, ça sera la grève reconductible, on n’est pas prêts de lâcher ! » José, travailleur pour Metz déchet métropole #grevedu7mars pic.twitter.com/15Vkdd2x57

— Révolution Permanente (@RevPermanente) March 7, 2023