Igual que sus antecesores, Vidal cierra la gestión con récord de torturas y crímenes de Estado

Con la presencia de más mil personas, la Comisión Provincial por la Memoria presentó este miércoles en La Plata su informe anual 2019, titulado El sistema de la crueldad. En su decimotercera edición, el informe es el reflejo de un trabajo de “monitoreo y control” de los lugares de encierro y de las políticas de seguridad en territorio bonaerense, centralmente a partir del accionar de la Policía y del Servicio Penitenciario provinciales.

De la presentación del informe, en el anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, participaron por la CPM su presidente y Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, la directora general del organismo Sandra Raggio y el secretario del mismo Roberto Cipriano García.

En la mesa estaban acompañados de otros miembros de la Comisión y junto a ellos familiares de las víctimas de las masacres de la comisaría de Pergamino (2017), de la comisaría de Esteban Echeverría (2018) y de San Miguel del Monte (2019).

En la presentación se planteó que precisamente “las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel de Monte son la muestra acabada de la peor cara del sistema penal”. A su vez, en palabras de Pérez Esquivel, en todos estos años de presentación del informe de la CPM, “funcionarios y jueces no tomaron ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos”.

La CPM denunció que “durante estos 13 informes, pasaron gobiernos provinciales de distinto signo político: todos insistieron en el punitivismo como única política de seguridad. El resultado fue el agravamiento paulatino de las condiciones de detención y el incremento de la violencia policial en los territorios”.

Así, según lo definieron desde el organismo, este fue “el informe de los récords”, ya que “todos los índices empeoraron: cantidad de detenidos, tasa de prisionización, crecimiento interanual de personas detenidas, sobrepoblación”. De las 50.500 personas detenidas que hay en la provincia de Buenos Aires, la sobrepoblación en cárceles es del 113 % y en comisarías del 310 %.

“Este gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos humanos provocó”, resumió Cipriano García. Por caso, durante el año pasado el organismo registró “más de 12 mil hechos de torturas; 339 personas murieron bajo custodia del Estado y otras 120 por uso letal de la fuerza”.

Cipriano García agregó que “los hechos que denunciamos son consecuencia de las políticas de mano dura. No son casualidades o hechos aislados. Las masacres de Pergamino, Echeverría y Monte son una prueba: todos sabían de la situación crítica y no hicieron nada. Peor aún: una vez que sucedieron, ni la gobernadora ni las autoridades judiciales se pronunciaron, fue como si no hubiese pasado. Un silencio que no respeta ni siquiera el dolor de las familias”.

Yanina Zarzoso, mamá de Camila López (una de las víctimas de la masacre de Monte) tomó la palabra y dijo que a su hija, a Danilo, a Gonzalo y a Aníbal “el pasado 20 de mayo los mató la policía mientras paseaban por la laguna de nuestro pueblo. A Rocío la hirieron gravemente. Pero no es un caso aislado, esto pasa a diario, es una política de Estado que los prepara, forma e instruye para actuar así”.

Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone, agregó luego que “pasaron tres meses de la masacre y cada día es difícil. Con el alma hecha pedazos estamos en las marchas, somos cinco familias que la estamos peleando. Queremos justicia por nuestros hijos, y también para todas las madres que pasaron por lo mismo”.

Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto, una de las víctimas de la masacre de comisaría de Pergamino, dijo a su turno que los efectivos de la Comisaría “estaban esa noche ahí y no hicieron nada para salvar a nuestros hijos, dificultaron las tareas de rescate de los bomberos, los dejaron morir”. A mujer agregó que tuvieron “que sufrir mucho desprecio de una parte de la sociedad todo este tiempo, pero no nos hizo abandonar el reclamo”. El 2 de septiembre, a dos años y medio de la masacre, comenzará el juicio oral y público contra seis policías

Sobre el final de la presentación habló Matilde, mamá de Elías Soto, una de las diez víctimas fatales de la masacre de la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría. “Ya había pasado en Pergamino y se dijo nunca más, y después nos volvió a pasar a nosotros”, dijo indignada. “Llevamos 9 meses de lucha y seguimos en el camino de justicia, pero este tiempo también nos hemos sentido burlados; la Gobernadora sacó una nota diciendo que nos había recibido, nunca fue así”, denunció.

El discurso de cierre quedó a cargo de la incansable Nora Cortiñas, quien pidió luchar “desde el amor y la esperanza para conquistar en las calles ese nunca más que piden las madres víctimas de la violencia estatal”. Norita afirmó que “nadie puede salir indemne de leer este informe, nos tiene que dar fuerza para salir a las calles. No nos acostumbremos, esto no tiene que seguir pasando.

El Informe Anual 2019 de la CPM consta de 464 páginas y desglosa en diversos ítems y capítulos las diferentes formas de violaciones a los derechos humanos cometidas en territorio bonaerense, tanto en cuanto a políticas de seguridad como de justicia, penitencias, salud mental y niñez.

A través del sitio web de la Comisión Provincial por la Memoria se puede leer completo el Informe Anual 2019 “El sistema de la crueldad XIII”.