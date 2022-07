Video. Europa se incendia: la crisis climática se profundiza

Europa está viviendo una ola de calor histórica. El cambio climático ya llegó y nos muestra un mundo (ya no tan) distópico al que NO queremos acostumbrarnos.

Las temperaturas son récord para el continente europeo y llegaron a superar los 40 grados en algunas regiones. Ya hay más de 1200 muertos en los últimos dos meses y los médicos y enfermeros denuncian que los hospitales están desbordados.

Por supuesto, la crisis climática no reconoce fronteras: el norte de África, Oriente Medio y casi to­da Asia también están sufriendo el azote de calor. La agencia espacial es­tadunidense NASA difun­dió una imagen que muestra, en diferentes to­nalidades, la afectación de la ola de calor que ha causado la peor temporada de incendios en muchas de estas regiones.

El servicio meteorológico del Reino Unido realizó un pronóstico teórico, pero catastrófico: calculaban para 2050 las temperaturas que ya se están registrando hoy: 28 años antes.

Trabajar en la calle se volvió un infierno. Por estos días una noticia sacudió al Estado español: un barrendero de Madrid, llamado José Antonio González, perdió su vida trabajando. Tenía un contrato temporal, trabajó hasta morir por miedo a perderlo. La ola de calor lleva cobradas más de 500 muertes allí en algo más de una semana, y un estudio del Instituto de Salud Carlos III que analiza los factores socioeconómicos que intervienen en las olas de calor muestra que el nivel de renta es determinante en su impacto.

En otras palabras, el calor no golpea a todos por igual, más bien tiene contornos de clase. Que se extienden, como el propio capitalismo, por todo el mundo: por estos días también se conoció un video de un repartidor de UPS, en Texas, EE.UU. que llega tambaleando y desvanece entregando un paquete ante las temperaturas agobiadoras.

UPS would rather have its workers collapse from heat stroke than install ACs in their vehicles like other delivery services. They even lie that it’s literally impossible to install one. pic.twitter.com/stj7mHt7zy

— 🅹🅾️🅴🆈աrecκ ☭ (@joeywreck) July 20, 2022