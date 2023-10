Lesa humanidad. El genocida Tigre Acosta se esperanza con el triunfo de Milei: "Se aproxima la hora de la verdad"

Jorge "El Tigre" Acosta fue uno de los genocidas responsable de los 30.000 desaparecidos, de la apropiación de bebés, de los vuelos de la muerte, de la violación a mujeres detenidas. Este siniestro personaje acaba de publicar un artículo en el sitio prisioneroenargentina.com, donde expresó: "Se aproxima la hora del conocimiento de la verdad, pero no la que se dice que es la verdad que surgió de juicios manejados por la ‘patria socialista’”. Acosta cerró con esta frase el texto que publicó dos días después de que Milei accediera al balotaje que lo enfrentará a Sergio Massa el 19 de noviembre.

Este genocida recibió varias condenas por crímenes de lesa humanidad, incluso por violación a las mujeres que tenían secuestradas. Sin embargo, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, y legisladora porteña por el PTS-FIT, continúa peleando para que sea condenado, junto con la Editorial Atlántida, por su manifiesta complicidad con una operación de inteligencia pergeñada por él.

Muchxs seguimos esperando que Jorge Tigre Acosta se lo condene por todos sus crímenes, en mi caso por la desaparición de mis padres y mi propio secuestro. La verdad, la construimos durante años para lograr su condena efectiva. Con nosotros no van a poder ni Acosta ni Milei https://t.co/hTdMpusZyu — Alejandrina Barry (@Barry__Ale) October 26, 2023

Acosta, en su artículo, no solo defendió la fórmula presidencial que lleva a Victoria Villarruel, hija de genocida, negacionista, defensora de quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, además, y sobre todo, la última dictadura militar. Explica que su participación en esos años, en que comandó la patota de la ESMA, lo realizó "con todo el celo y decisión que la Institución esperó de mí", y ratificó: "Las órdenes están para cumplirlas y las he cumplido estrictamente y, de mi conocimiento, a quienes como combatientes se las impartí, las cumplieron con toda eficiencia y eficacia y por supuesto soy responsable. El Tigre Acosta en esos años no era un soldado raso. Fue el jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2 que operaba en la ESMA, uno de los más encumbrados victimarios de aquellos años. Hasta el propio comandante de la Armada, Emilio Eduardo Massera, lo calificaba como un “oficial de dotes excepcionales” y Rubén Jacinto Chamorro, director de la ESMA, escribía que era el oficial “más completo” que había conocido en su carrera.

Esta calaña levanta la cabeza ante el resultado electoral de La Libertad Avanza. Un coalición que tiene como referente principal a Javier Milei, un personaje creado por empresarios como Eduardo Eurnekián, el apoyo mediático de grandes medios como Clarín y La Nación, y que las grandes coaliciones, como Juntos por el Cambio y el Frente de Todos dejaron correr para correr la agenda de la derecha.

Ante las PASO, Sergio Massa ayudó al espacio de Milei a armar sus listas. Así lo planteó Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, en el debate presidencial donde tuvo una participación destacada. "Javier Milei dice que no es casta, pero le arma las listas Sergio Massa”, y al ministro candidato lo enfrentó con este mismo ejemplo cuando Massa la quiso exponer con una fake new al preguntarle si para ella el espacio de Milei es igual al de Unión por la Patria. Bregman respondió que tanto el ministro de Seguridad Sergio Berni, como Juan Grabois, reconocieron que ayudaron a La Libertad Avanza en el armado de las listas.