El Frente de Izquierda argentino cerró su campaña con acto frente al Consulado de Chile

Este jueves el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) cerró su campaña frente al Consulado de Chile. Miles de militantes se concentraron para escuchar los discursos de cierre, solidarizarse con la lucha del pueblo chileno y prepararse para la pelea política del próximo domingo en todo el país.

Nicolás del Caño, del PTS y candidato a presidente dijo en su intervención, “Como ya dijeron es un orgullo estar aquí para gritar bien fuerte nuestra solidaridad contra el pueblo chileno que se levanta contra Piñera y enfrenta la represión. Estamos coincidiendo con una protesta mundial de solidaridad. Por eso queríamos cerrar nuestra campaña acá. Esta verdadera rebelión popular es parte de lo que vimos en Ecuador, Honduras, Haití, pero que además recorre el mundo, desde el Líbano, Hong Kong. Estas rebeliones hicieron que en la Argentina analistas y políticos burgueses empezaran a preguntarse “¿por qué el pueblo argentino tuvo tanta paciencia?”. Parece que Alberto Fernández (candidato a presidente por el Frente de Todos) estaba con Randazzo, cuando nosotros nos movilizamos contra el robo a los jubilados”.

“Muchos destacaron – dijo Del Caño – el rol del peronismo y la burocracia sindical en mantener la gobernabilidad; nosotros los denunciamos como cómplices. En ese momento iniciaron el operativo de “Hay 2019”. Y justamente en el 2018 tuvimos más tarifazos, más devaluaciones, tuvimos el pacto con el Fondo. Todo eso dejaron pasar. Bueno, ahora dicen que “Macri nos deja una herencia terrible”, para bajar las expectativas del pueblo. Eso le planteamos a Alberto Fernández en el debate presidencial. Porque eso es lo que exige el Fondo. Le preguntamos si iban a anular la ley contra los jubilados, si iban a retrotraer las tarifas, porque se preparan para administrar la herencia de Macri y que la crisis la pague el pueblo trabajador”.

Luego Del Caño habló sobre Chile. “Está explotando este modelo del que nos hablaron, no solo desde la derecha. Piñera y Bachlet le dieron continuidad. Hoy vemos que la juventud encendió la mecha que hoy abarca a grandes sectores de la población. ¿Cómo no vamos a vibrar con ese pueblo trabajador que se levanta contra las humillaciones, la superexplotación? Por eso estamos diciendo “Viva la rebelión”. Pero sabemos que como acá existe la burocracia sindical traidora, en Chile hay un gran desafío de este movimiento. Piñera anunció algunas medidas para dividir y desactivar, porque los ricos temen perderlo todo. Pero el desafío es superar a la CUT, al Partido Comunista, al Frente Amplio, que no se proponen desarrollar la huelga general para tirar a Piñera. Nuestros compañeros del PTR de Chile no solo están peleando en primera fila en Antofagasta, Santiago, Valparaíso, sino que están peleando por la coordinación de los trabajadores, los estudiantes, los vecinos de las poblaciones, en la perspectiva de que se vaya Piñera. Ese es el planteo que tenemos que hacer. Que se vaya Piñera, por una verdadera huelga general, ninguna Mesa de Diálogo, por una Asamblea Constituyente, para que el pueblo decida”.

Pero Del Caño fue más allá de lo que está pasando hoy en varios países de América Latina y el mundo. “Esta oleada de luchas muestra varias cosas. Dijeron que fracasó el socialismo, pero lo que fracasó fue el socialismo burocrático del estalinismo. Ahora se ve que lo que fracasa es el capitalismo en todas sus formas. Nuestra pelea es por otro tipo de sociedad, el socialismo, donde de manera democrática se decidan los asuntos no solo de la economía sino de la sociedad. Para que terminemos con toda explotación y opresión. Eso, con un gobierno de trabajadores, es la perspectiva por la que luchamos”.

El candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola (del Partido Obrero) recorrió las rebeliones en Latinoamérica. “En Chile apoyamos la consigna de Fuera Piñera, Huelga General, Asamblea Constituyente con poder político para organizar Chile sobre otras bases sociales. Esta huelga en Chile y las respuestas represivas que hubo con el Ejército en Ecuador y Chile, que produce muertes, torturas y violaciones a las combativas mujeres chilenas están revelando que la polarización es entre el poder capitalista que descarga la crisis sobre las masas o quienes queremos que gobiernen los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas”.

Pitrola reivindicó la campaña del FITU y su programa. “Hemos estado al lado de cada lucha, hemos planteado una salida a la crisis, es una de las mejores campañas del Frente de Izquierda”.

Lo siguió Myriam Bregman, del PTS y candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Myriam planteó que “esto no es un cierre, es una apenas el comienzo de algo nuevo, porque los pueblos de América Latina se están despertando. Y fuimos orgullosamente los primeros en señalarlo. Algunos nos dijeron en el primer debate presidencial que habíamos perdido el tiempo. ¿Qué tiempo? Este es nuestro tiempo, el tiempo de la lucha de clases, de acompañar al pueblo trabajador de Ecuador, a sus mujeres campesinas e indígenas que salieron a pelear contra el FMI. Acompañando al pueblo chileno, a sus enfermeras, mineros, su juventud que sale a la calle en una rebelión popular. Es el tiempo de las mujeres que con sus pañuelos verdes salen por las calles de todo Chile a enfrentar la represión de los pacos. ¿Se imaginan que esas mujeres no van a valer un minuto de nuestro tiempo, de nuestra vida? Son los pueblos que se levantan: no quieren más ajustes ni FMI. Por eso decimos: Fuera Piñera, abajo el régimen pinochetista”.

Bregman continuó planteando que “esta fue una campaña militante, que nos pusimos el hombro, que no pasó desapercibida. Quiero agradecer a los amigos, amigas y amigues que nos acompañaron”. “Se vio en el debate nacional con Nico, en las provincias, en la ciudad, que lo que no dice el Frente de Izquierda no lo dice nadie. Más que nunca es necesario desatacar que nosotras y nosotros sí cumplimos con los compromisos que hicimos ante las pibas”.

“Y así – continuó Bregman – los pueblos demostraron que no quieren más ajuste ni FMI. Vamos a pelear voto a voto para el domingo hacer una gran elección del Frente de Izquierda Unidad”.

La juventud mientras cantaba: “hermano chileno, no bajes las banderas, que acá estamos dispuestos a cruzar la cordillera”. Guadalupe Olivero, candidata a legisladora porteña, y parte de la Juventud del PTS, también se solidarizó con la rebelión de la juventud chilena:

Luego fue el turno de Monica Schlottahuerm, actual diputada nacional por IS-FIT. “Somos los únicos que de este lado de la cordillera levantamos las banderas de ese grito libertario que está poniendo de pie a toda América Latina, fuera el FMI, basta de planes de ajuste”. “Queremos compartir el orgullo de saludar a las campesinas y originarias ecuatorianas que derrotaron a Lenin Moreno; a las mujeres catalanas que vimos defendiendo la libertad de los militantes independentistas y la alegría por las mujeres que en las calles de Santiago salen a reclamar sus derechos”.

Celeste Fierro, candidata a diputada nacional por CABA, también habló en nombre del MST. “Llevamos nuestra campaña a cada lucha del movimiento obrero y de los pueblos que se levantan. Por eso apoyamos la lucha de Ecuador y hoy hacemos nuestro cierre acá. El pueblo chileno que dijo basta. Nos hablaban, incluso del progresismo, que miremos el modelo chileno. Era un modelo de hambre, de precarización, por eso se levantan: basta de represión, fuera Piñera, que triunfe la rebelión del pueblo chileno”. Fierro además dijo que "esto demuestra la fuerza que tiene el movimiento obrero, las mujeres, la juventud, es lo contrario a lo que nos quieren hacer creer, de que no se puede".

Juan Carlos Giordano, candidato a diputado y referente de Izquierda Socialista, también destacó la lucha del pueblo chileno y ecuatoriano. “Fuera Piñera, fuera militares, fuera el FMI y el imperialismo de América Latina”. “El Frente de Izquierda tiene un programa que sirve para Argentina y América Latina: dice aumento de salarios, fuera las privatizadas, nacionalización de la banca y el comercio exterior, nacionalización de los hidrocarburos y no al pago de la deuda”. “Tenemos que hacer una gran elección y además conquistar más bancas obreras y socialistas”.

Fue el turno de Romina del Pla, del Partido Obrero y candidata a vicepresidenta, “Estamos acá para hablar de lo que no puede hablar ningún candidato patronal. Cuando un pueblo se levanta y enfrenta los tanques, están aterrados. El pueblo chileno es nuestro modelo”. “Nosotros tenemos que alertar que los ajustes fondomonetaristas llevan a estas crisis”. Del Plá se refirió a las movilizaciones que atraviesan América Latina y otras regiones del mundo. “El Frente de Todos viene a aplicar las mismas recetas del FMI, de la mano del pacto social. La única salida real ante la crisis capitalista es la lucha por poner en pie un gobierno de los trabajadores”.

En el cierre del acto, Nicolás del Caño envió “un abrazo a toda la militancia. Somos una fuerza de laburantes, hicimos una campaña a pulmón. Con esta campaña también preparamos una fuerza política y social para que la crisis no la pague el pueblo trabajador sino los capitalistas. Por eso este domingo vamos por una gran elección y a conquistar más diputados para que estén al servicio de estas peleas, de los reclamos de las mujeres y la juventud, en defensa del medio ambiente. Este domingo vamos el Frente de Izquierda. ¡Viva la rebelión del pueblo chileno!”.

Cantando "La Internacional" cerraba el acto del Frente de Izquierda Unidad, con miles de militantes que vibraron al grito de solidaridad con las rebeliones populares en Chile y el mundo, pero que también saldrán a pelear el voto este domingo contra quienes quieren continuar con el FMI, la deuda y el ajuste.