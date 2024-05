Feria del Libro. Con una aguda intervención de Kohan, se picó el debate sobre la batalla cultural

La edición 2024 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fue una de las más politizadas de la historia nacional. Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei desató un fuerte ataque contra trabajadores y trabajadoras de la cultura de todos los ámbitos y áreas del país. La respuesta a estas políticas de ajuste y desfinanciamiento de la cultura se hizo sentir en las calles desde diciembre, pero también se expresa en ámbitos como la Feria del libro. Tanto Alejandro Vaccaro, presidente de la Cámara del Libro, como la escritora Liliana Heker, dedicaron sus discursos inaugurales en la apertura de la feria a responder a los ataques del gobierno.

En la misma sintonía, la mesa que cerró el último fin de semana de la feria puso en escena un debate caliente sobre las políticas del gobierno entorno a la producción cultural. El escritor Martín Kohan se destacó por una respuesta aguda que por momentos dejó sin palabras tanto al ex ministro de Cultura de Macri, Hernán Lombardi, como al economista de la derecha liberal Lucas Llach.

El debate titulado “La cultural en el centro de la escena” comenzó con una intervención de la escritora Alejandra Laurencich en la que clamaba por dejar de lado las palabras "batalla cultural" y buscar un “necesario encuentro cultural”. Al finalizar dejó una pregunta que después abriría una polémica “¿cómo puede defender la cultura alguien que no tiene con que alimentarse?”

El punto fuerte empezó cuando el escritor y docente Martín Kohan planteó que no había ninguna “batalla cultural” de parte del gobierno, al menos no cómo la entendía el intelectual marxista que acuñó el término, Antonio Gramsci.

"¿Qué tipo de cine queremos? ¿Qué tipo de cine no? ¿Qué tipo de cine se quiere promover en Argentina? ¿Qué tipo de cine no se quiere promover y se pretende que tenga su propio desarrollo por fuera de alguna política de promoción? Esa discusión sería una discusión que podemos llamar disputa cultural, batalla cultural. Reventar el INCAA no es ninguna batalla cultural, es reventar el INCAA, es una arremetida contra la cultura. Ojalá hubiese una batalla cultural", cerró ante el aplauso del público y de Laurencich, mientras Lombardi y Llach se llamaron al silencio.

Una crítica muy certera de Kohan, ya que el término "batalla cultural" viene siendo usado por Milei y la derecha en el ataque a las conquistas del movimiento feminista y contra instituciones culturales con el argumento de terminar con los “curros”. Agustín Laje un amigo y seguidor del presidente hasta tiene un libro titulado “La batalla cultural”.

Lucas Lach, economista asesor de Milei, sin cartera en el gobierno, le respondió que de ninguna manera el gobierno quiere cerrar el INCAA sino que quieren usar un “sistema diferente que se llama matching funds” en el que, según explicó, productores y artistas tendrían que poner el 50% y el resto te lo financia el Estado. Es decir, sólo podrían hacer películas aquellos que ya cuentan con una base importante de dinero. No sorprende para nada que el gobierno favorezca en especial a los que más tienen, es el espíritu que marca su gobierno. Exime a los grandes monopolios internacionales y evasores de pagar mientras restituye el impuesto a las ganancias a los trabajadores; paga al FMI mientras licúa las jubilaciones. La intervención de Pirovano en el INCAA sólo tiene el objetivo de desfinanciar y desguazar la institución.

El debate continuó y Lombardi se postuló como a favor del financiamiento público en la cultura. Se adjudicó el haber “sacado” del proyecto anterior de Ley Ómnibus los artículos que atacaban en especial las instituciones culturales, obviando luchas y campañas muy importantes como la realizada de Unidxs x la Cultura. Sin embargo, apoya las contrarreformas de la actual ley Bases y los superpoderes al ejecutivo que permitirían vaciar, desfinanciar y paralizar las instituciones culturales.

Por su lado, Llach usó la misma retórica con la que insiste el gobierno, la falsa oposición entre los que no tienen para comer versus financiar la cultura del país. Aquí ya el cinismo es completo al decir que los “gastos en cultura lo paga el IVA de la polenta de los niños de Jujuy”. Esa verborragia que quiere hacer pasar la crueldad de quitarle la comida de la boca a los que menos tienen como un gobierno de gente sensible y preocupada por el hambre de los niños. Kohan cortó con el emotivo argumento con un “si les preocupan tanto los niños de Jujuy manden comida a los comedores populares, porque no están mandando, y dejen de usarlos”. De nuevo, aplausos.

Foto: Natalia Zito coordinadora del debate

Ya en el cierre del debate, y para no ser menos en polemizar, Lombardi arremetió con uno de los ejes que habían sido enviados a los panelistas sobre cómo explicar el protagonismo desaforado de la palabra libertad. “El que lo escribió no tienen ni la menor idea de lo que es la cultura ni la libertad” y también logró algunos aplausos. Una de las coordinadoras del evento, la escritora Natalia Zito, intervino para aclararle que la frase trata sobre la palabra libertad y no sobre el concepto libertad, y que el protagonismo desaforado se lo da el presidente cuando no pierde oportunidad en gritar “viva la libertad, carajo”. Lombardi se quedó sin argumentos. La verdad es que tiene problemas de lecto-comprensión.