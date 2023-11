Criminal. Baño de sangre: Israel bombardea tres hospitales y una escuela en la Franja de Gaza

La nueva visita Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, a Israel coincidió con uno de los ataques más brutales del Ejército sionista sobre la Franja de Gaza que incluyó bombardeos sobre tres hospitales y una escuela y sobre familias que estaban huyendo hacia el sur del enclave.

El ataque más sangriento se produjo con el bombardeo sobre un convoy de ambulancias que se disponían a evacuar heridos hacia el sur con el objetivo de recibir tratamiento adicional o de que crucen por el paso de Rafah hacia Egipto. A pesar de que el Ministerio de Salud de Gaza había avisado a la Media Luna Roja y a distintas organizaciones que se iba a realizar ese traslado, Israel lanzó el bombardeo sobre las ambulancias provocando una masacre.

En total, los aviones de combate israelíes atacaron este viernes tres hospitales en la Franja de Gaza en el espacio de unas pocas horas. Israel lanzó bombas en los patios del hospital indonesio, el hospital al-Quds y el hospital al-Shifa, el centro médico más grande de Gaza.

Al menos 15 personas murieron en el bombardeo de Shifa, según Al Jazeera.

Decenas de personas más han resultado heridas, incluidas personas heridas durante ataques anteriores.

WATCH: Footage shows Israeli air strikes on the surroundings of al-Quds hospital.

Israeli fighter jets targeted Gaza’s three biggest hospitals on Friday within the space of a few hours, the Indonesian hospital, the al-Quds hospital, and the al-Shifa hospital pic.twitter.com/a23z6gOIAg

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 3, 2023