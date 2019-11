Así están reprimiendo a la juventud de Chile

Foto: Matías Salazar Acevedo

La represión del gobierno de Piñera no sólo no ha logrado acallar las enormes movilizaciones contra su gobierno y el régimen sino que está generando un creciente e imparable odio contra los Carabineros y sus Fuerzas Especiales que tienen militarizadas las ciudades más importantes de Chile.

El gobierno tiene las manos manchadas con sangre. La hipocresía de Piñera, que habla de "diálogo social" y dice estar "preocupado por la población", de "escuchar a la gente" es leña al fuego. Cuenta con el infaltable apoyo de los partidos de la vieja Concertación, con los que tejió la trampa del régimen para salvar la cabeza del presidente; en esa misma trampa en la que también cayeron el Frente Amplio y Partido Comunista.

Este lunes se realizaron nuevas manifestaciones en distintas ciudades del país, como en Santiago y Antofagasta, donde se vivió una brutal represión policial, que dejó, por lo menos, a dos jóvenes gravemente heridos tras ser atropellados por carabineros- en la capital-, decenas de brutales detenciones y golpizas, personas heridas con perdigones y gases lacrimógenos.

Desde que comenzó el estallido el 18 de octubre, en las calles se palpa el odio contra el régimen pinochetista. Como respuesta, afloran los peores métodos heredados también de la dictadura cívico militar: cientos de personas con impactos de perdigones y gases directamente arrojados al rostro, con graves heridas tras brutales golpizas, con mutilaciones; denuncias de abusos sexuales y violaciones; cientos de casos de torturas; miles de detenciones, entre otros vejámenes negados por La Moneda y que el conjunto del régimen político relativiza.

Nicolás Del Caño, reciente candidato a presidente por el Frente de Izquierda Unidad, acaba de viajar a Chile a llevar la solidaridad con el pueblo chileno, a exigir la libertad de los 4271 personas detenidas y a denunciar las graves violaciones a los derechos humanos y libertades democráticas. Se entrevistará con organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y de la juventud para amplificar las denuncias que están realizando.

Juventud: blanco principal

Después de haber prendido la mecha de la rebelión con la evasión masiva en el metro en protesta contra el aumento de tarifas, este martes los secundarios de todo el país salieron a las calles a protestar contra la violencia de Carabineros, que el lunes volvió a reprimir salvajemente. Cuando algunos establecimientos intentaron impedir la movilización, los estudiantes rompieron los portones y se fugaron masivamente.

La fuerza y decisión que muestra la juventud encuentra la brutal respuesta de Carabineros; la represión ha pegado un salto: no es solo en las calles con la brutalidad que vive a diario, sino dentro de los liceos.

Este martes por la tarde se registraron gravísimos hechos: Fuerzas Especiales de Carabineros ingresaron al Liceo 7 de Santiago y abrieron fuego en el patio y decenas de niñas resultaron baleadas con perdigones de goma ejecutados por Carabineros.

Una situación similar ocurrió en la comuna de Renca, cuando efectivos dispararon a alumnos del Colegio Cumbres de Renca mientras estos se encontraban dentro del establecimiento.

Este escándalo tuvo un fuerte repudio. Entre quienes alzaron su voz se encuentra la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien expresó en el portal El Mostrador: "Carabineros de Chile no puede permitirse entrar a un establecimiento educacional a disparar en contra del alumnado, no es tolerable. Yo espero que así como hacen conferencias de prensa para denunciar hechos delictuales como las que han vivido carabineras, se hagan conferencias de prensa para condenar de manera tajante y ojalá visitar a niñas que han sufrido esta situación de manera inaceptable."

Las 2 alumnas heridas por FFEE al asalto violento al Liceo 7 de Stgo, fueron trasladadas la hospital Barros Luco.Están fuera de riesgo, siendo atendidas.

También este martes, miles marcharon por el centro de Antofagasta fueron brutalmente reprimidas por Carabineros, con gases lacrimógenos y carros lanza agua. El nivel de represión fue tal, que Carabineros intentó entrar al Colegio de Profesores de Antofagasta.

Patricia Romo, presidenta del Colegio de Profesores señaló a La Izquierda Diario Chile que “Esto es impresentable, estamos en un estado de excepción de hecho, esto claramente no es normalidad, la alcaldesa Karen Rojo pretende que volvamos a clases mientras nos intoxican con lacrimógenas, mientras los dirigentes docentes estamos siendo perseguidos y reprimen con balines.”

La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte (FEUCN), en Antofagasta, denunció un grave caso sobre torturas que habrían sido cometidas en contra de un estudiante universitario detenido durante las manifestaciones del fin de semana. “Le pisaron las manos, apoyaron su cabeza contra el piso con fuerza, aprovechando de escupirlo, insultarlo y humillarlo“, denunció el hermano del joven estudiante.

El día anterior, durante las multitudinarias movilizaciones de este lunes en las principales ciudades, Carabineros volvió a cargar contra la juventud. En Sector Santa Lucía de Santiago, un auto de Carabineros atropelló a un joven manifestante.

Otro joven recibió un impacto de gas lacrimógeno, disparada por Fuerzas Especiales de Carabineros (video difundido por Piensa Prensa).

Castigos y homofobia en las comisarías

“...al llegar a la comisaría empezaron los insultos homofóbicos al descubrir que mi pareja es hombre. Me desnudaron y me golpearon frente a los detenidos y así también me obligaron a firmar documentos sin yo poder leerlos”.

Este fue el testimonio de Alberto Faundez, que estuvo detenido durante 14 días en la Comisaría 11 de Lo Espejo y fue liberado gracias a un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública. Los responsables de estos abusos son integrantes de Fuerzas Especiales de Carabineros. El joven denunció también que

La policía involucrada correspondería a la 11° Comisaria de Lo Espejo, que lo detuvo a los alrededores del supermercado Mayorista 10, el 20 de Octubre “me arrestaron y me agredieron. Dentro del furgón me insultaron y me bañaron en alcohol”.

Cifras, que son víctimas, escalofriantes

Desde el comienzo de la rebelión popular, hubo 23 muertos informados oficialmente, aunque la cifra podría ser aún mayor. Múltiples las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como las organizaciones populares, levantan día tras días fuertes denuncias contra el accionar del Ejército y las fuerzas de seguridad, a las cuales se les dio vía libre para atacar al pueblo con el Estado de Emergencia y el toque de queda.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), además de los muertos hubo hasta el 2 de noviembre 1574 personas heridas en hospitales, de las cuales 40 presentaban disparos de bala, 473 disparos de perdigones, 305 impactos de armas de fuego no identificadas, 30 balines. 157 personas llegaron a los centros de salud con heridas oculares. El mismo organismo ha presentado cerca de 20 denuncias por violencia sexual, 143 por torturas, además reportan más de 4.316 detenidos (cerca de 500 menores de edad) y más de 1.600 heridos en hospitales que se desglosan en 800 por disparos y 160 heridas oculares.

Detenciones ilegales, golpizas en comisarías, torturas, negación de derechos procesales básicos.

A tan solo una semana de levantado el estado de excepción a nivel nacional, han salido a la luz espeluznantes casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por fuerzas militares y de orden. El gobierno ha respaldado el actuar represivo, negando, tergiversando y silenciando los hechos y a los afectados.

Cómo seguir

Lo que relatamos son solo ejemplos, brutales, de un accionar sistemático de la brutal represión ejercida contra cientos de miles, muchos de ellos jóvenes estudiantes y trabajadores precarizados, que continúan saliendo a las calles a expresar su descontento ante este régimen pinochetista.

Ante esta situación, Dauno Tótoro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), señaló que es necesario "impulsar una campaña por el derecho a manifestarnos y para que se vaya Sebastián Piñera y este gobierno de criminales".

En este momento, donde diversos sectores del movimiento estudiantil están se suman activamente a la rebelión popular en curso, con liceos, colegios y universidades que se encuentran tomadas o paralizadas en distintas ciudades del país, el dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, hace un amplio llamado a organismos de Derechos Humanos, organizaciones de izquierda, sociales, sindicales y estudiantiles, a impulsar la campaña mencionada y la medida de huelga general continua, "para hacer caer a Piñera y a todo este régimen heredado de la dictadura".

La solidaridad y el apoyo internacional es vital para la lucha de los trabajadores y el pueblo chileno. En ese sentido, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, este martes se movilizó junto a organizaciones sociales y partidos de izquierda, en apoyo a las luchadoras y luchadores que hace semanas se manifiestan en todas las regiones chilenas contra el gobierno de Sebastián Piñera.

