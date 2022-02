El 12 de febrero se cumplieron 40 años de la aparición del cuerpo de Ana María Martínez, militante del PST, quien fue secuestrada el 4 de febrero de 1982 por un grupo de tareas. La Comisión de familiares, amigos y ex compañeros de Ana María realizamos una actividad en su homenaje y continuar con el reclamo por justicia.

En un encuentro virtual participaron decenas de compañeros acompañados de organizaciones como el Suteba Tigre, de Izquierda Socialista como el ex diputado por el FITU Juan Carlos Giordano , Vilma Ripoll del MST, del PSTU habló Daniel Ruiz, de Opinión Socialista y una delegación del PTS con referentes de DDHH como Alejandrina Barry hija de desaparecidos y Matías Aufieri abogado del Ceprodh.

Durante la jornada fueron tomando la palabra su ex compañeros de militancia y familiares de Ana María, y todos quienes durante estos años fueron parte de la lucha sin descanso que llevó adelante la Comisión en cabezada por la recordada Carmen Metrovich, cuñada de Ana María quien como referente de esta lucha por el juicio y castigo a los perpetradores del secuestro y asesinato no descansó y se mantuvo incólume junto a los ex compañeros de militancia de Ana, en búsqueda de la verdad manteniendo viva su memoria.

Luego de muchos años y producto de una larga lucha de familiares y compañeros de la militante del PST asesinada en 1982, el Tribunal Federal Oral 1 de San Martín finalmente condenó a los generales Apa y Muñoz, quienes fueron los dos militares de Campo de Mayo imputados en este proceso, quienes recibieron una condena de prisión perpetua en 2018, por la privación ilegal de la libertad y el asesinato de Ana María, uno de ellos ya fallecido y a la espera de que se ratifique la condena a Apa .

Ahora la pelea continua por quienes fueron parte de la pata policial en donde el jefe de fiscales de Mar del Plata, Fabian Uriel Fernandez Garello, es uno de los involucrados directos en el crimen de Ana María., quien hace 40 años era parte de la patota de la DIPBA que en la Brigada de San Martín. La impunidad sigue a la orden del día mientras siga en funciones que le son aseguradas por el poder político y judicial.

Ningún gobierno desde 1983 a la fecha se propuso abrir todos los archivos del genocidio. Ese elemental reclamo es negado sistemáticamente por la casta política y la judicial para conocer la verdad. Como dijo Titin Moreira del PTS en el homenaje: "Si la CPM (Comisión Provincial de la Memoria-PBA)no hubiera descubierto el archivo de la infiltración al PST no hubiéramos dado con los asesinos".