Uruguay: paro general expresa el descontento con la situación económica

Con la consigna “si al trabajador le va bien al pueblo le va bien” y en el marco de las negociaciones de los Consejos de Salarios y la Rendición de Cuentas, se cumplió en el día de hoy el paro general de 24 horas dispuesto por el PIT-CNT.

De acuerdo a sus dirigentes el paro tuvo un altísimo nivel de acatamiento. Centros educativos, oficinas públicas, servicios de salud cerraron mayoritariamente sus puertas mientras que el acatamiento a la medida también se hizo sentir en fábricas, empresas y comercios. El transporte solo funcionó con servicios de emergencia manejados por patrones en horas del día.

Una señal para el gobierno y para el propio PIT-CNT

La central obrera convocó a este paro general luego de haber levantado el paro que se había definido para fines de julio, y definió que no fuera acompañado por una movilización ni concentración.

A su vez, más allá de que en su plataforma se reclama por la rendición de cuentas, los dirigentes hicieron foco en los Consejos de Salarios y en la posición de las patronales.

Las tenues críticas al gobierno, señalando que se incrementaron los impuestos a los trabajadores pero que no se toca al sector más poderoso de la sociedad, no pasan de una declaración sin ningún tipo de consecuencias ya que la medida del paro no forma parte de ningún plan de lucha y se declara de manera aislada.

Los más de 400000 trabajadores que ganan salarios miserables de 20mil pesos, son consecuencia de las posturas de los empresarios que niegan aumentos o mejores condiciones laborales, pero están avalados por las señales que dio el propio gobierno para estos consejos de salarios. Los aumentos propuestos por el poder ejecutivo prácticamente implican pérdidas de salario real, cuando los índices de inflación tienden a subir por fuera de los rangos planteados por el equipo económico.

El alto acatamiento al paro a pesar de la falta de continuidad que le imponen a las medidas de lucha los dirigentes de la central muestra el descontento de los trabajadores con la situación económica, con los bajos salarios, con el desempleo que amenaza los puestos de trabajo.

El acatamiento también es una señal para el propio PIT-CNT al mostrar que los trabajadores están dispuestos a tomar medidas de lucha, a exigirle al gobierno que cambie su política económica y que están hartos que el costo de la crisis recaiga sobre los trabajadores

Por un verdadero plan de lucha

Aunque la burocracia sindical pretende preservar al gobierno perdiendo de vista la independencia política y la vez intenta no perder prestigio con estas medidas aisladas y pasivas es innegable que el paro fue contundente.

Con este tipo de medidas no alcanza para cambiar la situación económica social del país. Para que haya una salida los trabajadores tienen que imponer un verdadero plan de lucha votado en asambleas en todos los lugares de trabajo, que unifique los distintos reclamos, que pelee por el salario, contra los cierres de fábricas y los despidos y por aumento de presupuesto para salud y educación.