UNGS: Por una Asamblea Obrera Estudiantil y Popular para enfrentar el ajuste

Recorremos los primeros días de un marzo caliente, con una escalada del dólar que pasó los 43$ en un marco de despidos en varios lugares de trabajo. Los tarifazos implican ganancias para las empresas en detrimento claro del pueblo trabajador que tiene que sostener sobre sus espaldas las consecuencias del pacto con el FMI y la fuga de capitales que hace el gran empresariado.

El 2019, también inicio con un fuerte golpazo a nuestros bolsillos con un aumento sideral en el transporte. El pasaje mínimo de colectivo a partir del próximo viernes escalará a $18 pesos, casi un 30% en 2 meses; los trenes habrán aumentado a finales del primer trimestre del 2019, cerca de $4.

Los jóvenes en su mayoría tienen trabajos precarios y miles en buscan empleo desde hace meses. Uno de los mayores costos que tenemos para estudiar son las tarifas del transporte: un estudiante promedio que se toma 4 colectivos (entre ida y vuelta) diariamente y cursa 5 días en la semana, tiene un gasto sólo de transporte de entre $1440 y 1680$ mensuales. A esto hay que sumarle los gastos en fotocopias, comida (cuyo aumento en un 15% golpea a los estudiantes que tienen familia y más aún a las estudiantes madres).

Toda esta situación genera un gran descontento, no sólo entre los estudiantes, sino en la comunidad en general, ya que lo único que no aumentan son los salarios. A pesar de llenar sus bolsillos con el aumento de tarifas y los subsidios millonarios que les otorga el estado, los empresarios no invierten un peso.

Por eso desde del Centro de Estudiantes de la UNGS a propuesta de la Juventud del PTS y Universitarios por el Socialismo, se convoca especialmente al sindicato docente (ADIUNGS) y no docente (APUNGS) a los representantes (y comités de carrera) y a la totalidad de los estudiantes, junto a los trabajadores del transporte, docentes, secundarios y a los barrios de la zona a llevar adelante una Asamblea Obrera Estudiantil y Popular el próximo miércoles desde las 19:30 hs.

Nos parece necesario la organización para enfrentar el ajuste del gobierno de Cambiemos y los gobernadores peronistas.

Más que nunca, peleemos por el boleto educativo para todos



El boleto educativo gratuitoces ley en la provincia de BsAs (recortaron el proyecto presentado por el Frente de Izquierda) pero en algunas universidades no se aplica, entre ellas la Universidad Nacional de General Sarmiento.

El año pasado hemos sido protagonistas de asambleas, tomas de universidades y movilizaciones masivas contra el recorte presupuestario. A pesar de ello, Macri no retrocedió con el recorte a la educación.

Por esta razón, no sólo debemos retomar este camino sino también redoblar nuestras fuerzas uniéndonos a otros sectores que luchan contra el ajuste, como los trabajadores y las trabajadoras contra los despidos, y las mujeres por el aborto legal.

Nuestro planteo de fondo, como dijo Nicolás del Caño, es terminar con el lucro de las empresas de servicios públicos, con el lucro en el transporte que son servicios esenciales y básicos para poder vivir. Deberían ser nacionalizados y gestionados por sus trabajadoras y trabajadores, y controlados por los usuarios populares para hacer una verdadera planificación en función de los intereses de las mayorías y no de las ganancias de las empresas, estableciendo tarifas accesibles y un servicio de calidad.

Es ilusorio pensar, como pretende el peronismo en general, y el kirchnerismo en particular, que hay salida favorable a las mayorías trabajadoras negociando con los saqueadores del país los términos del ajuste. Para no quedar atrapados sin salida, para la clase trabajadora la única vía de escape es mandar al FMI al basurero de la historia, imponer el no pago a los vaciadores del país, nacionalizar la banca (para que deje ser un instrumento de especulación) y el comercio exterior.

