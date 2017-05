Tribunal Supremo publica los audios de corrupción de Temer

La crisis política y escándalos de corrupción que afectan a toda la clase política brasilera, no se detienen. En la escucha publicada, Temer habla por más de 30 minutos con el empresario Joesley Batista quien le cuenta buena parte de la extensa trama de sobornos que viene manteniendo con el fin de cubrir al golpista Temer y a él mismo.

En uno de los pasajes, pese a los problemas de audio, se puede escuchar:

"-Batista: Voy a decirlo así, dentro de lo posible hice lo máximo que se pudo. Liquidé todo, lo que tenía algún delito de aquí para allí, se liquidó todo. Él (Cunha) se mantuvo firme, y ya estaba ahí (en la cárcel). Vino, cobró, tal, tal… Aceleré el paso y lo saqué del medio. El otro muchacho, el compañero de él que está acá, ¿no? Geddel (Geddel Vieira Lima, ex ministro de Gobierno de Brasil) siempre estaba ahí

Temer: [no se escucha]

Batista: Eso, eso. Geddel era el que estaba siempre ahí, también con ese negocio. Yo perdí contacto con él, empezó a ser investigado y ahora no puedo contactarlo

Temer: Cuidado, está complicado. [no se escucha] no parezca obstrucción a la Justicia [no se escucha]

Batista: Eso, eso. El negocio de las fugas, llamé por teléfono [Inaudible] con Geddel, que se dio media vuelta y declaró una cosa medio dirigida a nosotros, no sé qué. Yo también me estoy defendiendo. Es lo que más o menos me di cuenta de hacer hasta ahora. Ahora estoy bien con Eduardo, ¿ok?

Temer: Tiene que mantener eso, ¿vio?

Batista: Todos los meses

Temer: [no se escucha]

Batista: También. Estoy asegurando los extremos, yo estoy medio envuelto en el proceso aquí".

El principal mencionado es Eduardo Cunha, uno de los jefes del PMDB y ex presidente de la cámara baja. Cunha fue uno de los grandes promotores del golpe institucional contra Dilma Rousseff y hoy se encuentra preso por corrupción y lavado de dinero como parte de la mega causa conocida como Lava Jato que incluyó a la gigante Petrobras.

Por su parte, el Diario O’ Globo, una de las mayores corporaciones mediáticas del país, publicó una serie de fotografías donde se ve al diputado del PMDB, Rodrigo Rocha Lourdes, recibiendo una valija repleta de dinero (unos 500.000 reales según se informó el propio diario). El dinero proviene del frigorífico JSB, una empresa del mencionado Batista.

Este nuevo cachetazo contra Temer también se produjo horas después de su discurso al país. Como si a otros grandes poderes económicos y políticos como la gran media o el "partido judicial" no les hubiera satisfecho el discurso.

Pero el diario también publicó fotos que implican al senador por Minas Gerais y presidente del PSDB, el otro gran partido tradicional brasilero, Aecio Neves, recibiendo valijas llenas de billetes enviados por Temer.

La crisis política estalló el miércoles cuando el diario O´Globo informó sobre la existencia de los audios que implicaban a Temer. Luego de las declaraciones negando su participación en pagos de coimas, miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país expresando su indignación y exigiendo la renuncia del mandatario golpista. San Pablo, Brasilia, Río de Janeiro, Bello Horizonte, entre otras muchas grandes ciudades, fueron escenario de marchas y concentraciones así como de fuertes operativos policiales algunos de los cuales terminaron reprimiendo a los manifestantes.

Otra de las expresiones de la crisis en curso fue la renuncia del ministro de Cultura, Roberto Freire dirigente del PPS. En una carta dirigida a Temer, Freire aseguró que "teniendo en cuenta los últimos acontecimientos y la inestabilidad política generada por hechos que envuelven directamente la Presidencia de la República", decidió, "en carácter irrevocable, renunciar al cargo de ministro de Estado de la Cultura".

