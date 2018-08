Tras cuatro años prófugo, detuvieron al torturador Carlos Carvallo

Carlos Carvallo, fue parte de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, e integró el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino durante el "Proceso de Reorganización Nacional".

Carvallo se ocultó en la ciudad de Posadas, Misiones, durante muchos años fue locutor de FM Show.

Se encontraba prófugo desde el mes de noviembre de 2014, en aquel entonces el juez Leandro Ríos ordenó su captura. Bajo el Expediente FPO 8001-14 el juez federal de Paraná emitió la orden de detención del locutor en el marco de la denominada megacausa Area Paraná por violaciones a los derechos humanos.

El dirigente de ATE Entre Ríos, Manuel Ramat fue quien lo señaló varias veces a Carlos Carvallo como integrante del grupo de tareas que lo secuestró y torturó.

Sin excepciones, juicio y castigo a todos los responsables del genocidio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Fuente: www.economis.com.ar / misionesonline.net