Nuevo viernes de protestas en Hungría contra la reforma laboral del Gobierno

Varios miles de húngaros se volvieron a manifestar este viernes en el centro de Budapest para mostrar su malestar por una reforma laboral que aumenta las horas extra -bautizada como "ley de esclavitud"- y que ha sido impulsada por el Gobierno del primer ministro conservador Viktor Orbán.

La manifestación es la última de una serie de protestas que se iniciaron la semana pasada, cuando la mayoría parlamentaria del partido gubernamental, el conservador Fidesz, aprobó una legislación que eleva de 250 a 400 el número de horas extra anuales.

La normativa implica que algunos empleados se vean obligados a trabajar seis días a la semana y, además, otorga a los empresarios la posibilidad de aplazar hasta en 36 meses su pago.

Major anti-Gov protest underway in #Budapest : Thousands of Hungarians marching to Parliament to protest vs #SlaveLaw & Administrative courts, for free press & independent judiciary. #Hungary #HungaryProtests18 pics: @indexhu pic.twitter.com/Ue2bx631Vn

Esta ley que flexibiliza al extremo las condiciones de trabajo fue pedida al Gobierno de Orbán por las automotrices alemanas, como VW y BMW, que necesitan mano de obra barata a bajo costo. El Gobierno húngaro que ensaya un discurso nacionalista y xenófobo contra los inmigrantes no tuvo ningún problema en ceder rápidamente a las exigencias de los industriales alemanes, dejando al desnudo su doble standar "soberanista".

El lema de la manifestación de este viernes fue "Deberías avergonzarte, János", en alusión al nombre del presidente de la República, János Áder, quien el jueves ratificó la legislación, que así entrará en vigor el 1 de enero.

La manifestación partió desde la plaza Kossuth, donde se encuentra el edificio del Parlamento, y continuó al otro lado del Danubio para acabar ante la sede de la presidencia.

Huge crowd marching from Parliament to Presidential palace in #Budapest to protest vs #SlaveLaw & administrative courts. President Áder has already signed both bills into law. #Hungary pics: @indexhu @hvg_hu pic.twitter.com/NxsENCK96L

— Balazs Csekö (@balazscseko) 21 de diciembre de 2018