“Necesitamos más organismos de derechos humanos en las calles para enfrentar al Gobierno”

Santiago Maldonado, 6 meses de impunidad: Sergio Maldonado - YouTube

Durante la tarde noche del jueves todas las butacas del auditorio de Foetra (Yrigoyen 3171 de la Ciudad de Buenos Aires) estuvieron ocupadas. La gran mayoría de quienes allí estaban se mantuvo en silencio por más de cinco horas, escuchando atentamente a familiares de Santiago Maldonado, a especialistas en cuestiones jurídicas, a referentes de derechos humanos y a diputadas y diputados comprometidos con la causa.

En diferentes paneles disertaron Estela de Carlotto, Myriam Bregman, Mario Wainfeld, Horacio Pietragalla, Victoria Donda, Mariela Bleski, Federico Efrón y Carlos Rozanski, entre otros. Una muestra fotográfica dio la bienvenida al auditorio y los aplausos cerrados fueron recurrentes. Sergio Maldonado y su compañera Andrea Antico también tomaron el micrófono, como lo hicieron tantas veces en este medio año sin Santiago.

En otro artículo de esta edición (Myriam Bregman: “En el crimen de Santiago todo el aparato estatal actuó y encubrió”), se reflejan las intervenciones de la legisladora del PTS-FIT y de los diputados Pietragalla (Unidad Ciudadana), Donda (Libres del Sur) y Grosso (Movimiento Evita).

Testimonios

Sergio Maldonado: “Hay un ataque a los organismos de derechos humanos. Por ejemplo por parte de (el secretario de Derechos Humanos de la Nación) Claudio Avruj o cuando dijeron que los derechos humanos eran un curro. Pero gracias a esos organismos llegamos hasta hoy pidiendo Memoria, Verdad y Justicia.

Creo que hay que generar más organismos de derechos humanos, independientes y que se manifiesten en las calles, porque el Gobierno le está dando mucha autonomía a las fuerzas armadas y de seguridad.

La Secretaría de Derechos Humanos tendría que ser independiente del Estado. ¿Cómo puede ser que viniera a vernos como representante de esa secretaría un tipo como Barberis, sabiendo todo lo que hizo luego en el causa?”

Andrea Antico: “¿Quién era Santiago? Una persona libre, con ideas anarquistas, que puso el cuerpo en el reclamo de la comunidad mapuche. No creía en el Estado, el mismo que lo desapareció. Fue víctima de la desaparición forzada de personas, como Daniel Solano, como Iván Torres, Luciano Arruga... una lista interminable. Me conmueve la lucha de Vanesa Orieta, de la mamá de Iván, de Estela y de todos los que luchan por todos los chicos que no están con nosotros y fueron víctimas de las Fuerzas represivas.”

Verónica Heredia (abogada de la familia Maldonado): “La causa por el delito de desaparición forzada seguida de muerte debe finalizar con la condena de los responsables.

Vamos a insistir en que debe haber una investigación independiente, exhaustiva, imparcial. Porque esto fue llevado adelante por las personas del Ministerio de Seguridad, compañeros de los gendarmes que reprimieron en la Pu Lof. Actuó muy activamente el Ministerio. Por ejemplo a través de Gonzalo Cané. Como recordaba Myriam Bregman en la charla anterior, se restringió el peritaje a determinado período.

Nosotros reclamamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en peligro la investigación, más cuando el Estado denuncia a los testigos. Vamos a seguir en todas las instancias hasta que haya justicia.”

Estela de Carlotto: “Ante la situación que estamos viviendo, de desvirtuar los derechos humanos, tenemos que salir al cruce para revertirlo. La herida abierta solo se soporta con la lucha, unirse para enfrentar esa situación es lo mejor que puede ocurrir.

Enfrentamos a un gobierno que ha tomado decisiones nefastas, que dejan niños con hambre, gente sin empleo y a los pueblos originarios sin tierras.

Cuando nos enteramos lo del sur, con las Abuelas nos dijimos ‘Otra vez un desaparecido’. Santiago es un nieto. Nos sacaron un nieto y por él vamos a luchar.

Nunca Más es una orden, Memoria Verdad y Justicia algo irrenunciable. Por eso y por Santiago Maldonado ¡Nunca más!”

Alejandro Inchaurregui (perito antropólogo): “La autopsia dijo que Santiago murió por asfixia por sumersión. Pero lo que dice el cuerpo no alcanza a desentrañar el contexto represivo, la percusión a los mapuches. El contexto es el de un pueblo protestando por la libertad de su líder. ¿Quién dio la orden para entrar al pueblo Lof? ¿Por qué destruyeron las viviendas de los mapuches y quemaron los objetos, igual que el general Villegas en 1880 pero en 2017? ¿Por qué les incautaron sus herramientas? ¿Por qué de los cuatro rastrillajes dos comenzaron 200 (el 5 de agosto) y 241 (el 18 de septiembre) metros río arriba de donde fuera matado Santiago y el del 17 de octubre mil metros arriba? El cuerpo de Santiago no fue encontrado producto de la pesquisa sino que estaba flotando en el río.

¿Por qué la investigación no conduce hacia donde hay que encontrar responsables? Por ejemplo se secuestraron 22 teléfonos pero no se peritaron. Había teléfonos oficiales con GPS apagados, eso está prohibido. Y un gran etcétera de sospechas que no son tomadas como tales. Cesan las fotos que se toman, o se borraron, las de Echazú y el resto. La causa no está finalizada. Determinar la causa de la muerte no aclara cómo murió. Se abren nuevas preguntas.”

Mirta Fabre (psicóloga): “El primer menaje del Estado es no te metas. El segundo es no protestes. Todo lo contrario de lo que era Santiago. La familia Maldonado sufrió un gran ataque pero dejaron de ubicarse como víctimas para pasar a ser protagonistas de la lucha.”

Federico Efrón (abogado del CELS e integrante querella): “El contexto de la muerte de Santiago Maldonado explica la política represiva contra la protesta social. No solo el hostigamiento a la Pu Lof, sino el contexto más grande. Es una muerte ante una protesta social, en lugar de una respuesta política por parte del Estado.

¿Cómo construyen legitimidad para dar esa respuesta? Con la construcción del enemigo interno, la amenaza, los terroristas, el narcotráfico y en este caso la RAM.

Supongamos que es cierto que la RAM existe. Aún así, hay una deficiencia y una decisión política en poner a 120 miembros de las fuerzas de seguridad frente a ocho personas. Es una medida desmedida, como también lo es enviar a un reclamo territorial al grupo Albatros, preparado para situaciones violentas y hostiles como una toma de rehenes.

Con Santiago y Rafael Nahuel se actúa fuera de la orden judicial, es un mensaje para todo el poder judicial.

En el habeas corpus de Santiago hay más de 400 incidentes de búsqueda distintos. 400 veces que el Estado buscó a Santiago. Eso entorpece una búsqueda seria y metodica.

Buscan dar un mensaje a la sociedad: no salgan a protestar. También a las fuerzas de seguridad, con una protección corporativa de su accionar.

Hay que seguir luchando, denunciando y poniendo en discusión como actúan las fuerzas de seguridad.”

Carlos Rozanski (exjuez federal de La Plata, integró el tribunal en juicios contra Christian Won Vernich y Miguel Etchecolatz): “El objeto central del Gobierno es la implantación de un modelo económico neoliberal como el de la dictadura.

La implantación del modelo neoliberal necesita crisis, y el Gobierno utiliza tres caminos para generarla: primero la banalización y demonización de los derechos humanos; segundo la manipulación de la información a través de los medios hegemónicos; y tercero el invento y definición del enemigos internos. Esa de hecho es una de las características del genocidio. Salvando las distancias, enemigo interno es cualquier opositor a este gobierno, por eso se los persigue, acosa, hostiga y encarcela. Por eso tenemos presos políticos.

El Poder Judicial no fue solo cómplice de todo esto, es la columna vertebral.

En el caso Santiago Maldonado hubo dos rastrillajes hasta encontrarlo. Hay dos opciones: o siempre estuvo ahí y se lo ignoró deliberadamente; o no estaba, estaba desaparecido, y se lo planto.

Retomo las palabras de Myriam Bregman, ‘acá hubo un crimen de Estado’ y el principal responsable es Mauricio Macri.”