May no logra apoyo para el Brexit: qué puede pasar ahora

El miércoles por la noche la primer ministra británica Theresa May consiguió el apoyo de su gabinete para el paso siguiente: una intensa batalla en el Parlamento defendiendo el acuerdo. Pero la mañana del jueves llegó con grandes cambios, las divisiones por el acuerdo terminaron de estallar y a las renuncias del ministro del Brexit, Dominic Raab y de la secretaria Esther Mc Vey, les siguieron muchas más.

May advirtió este jueves que si el Reino Unido rechaza el principio de acuerdo sobre el "brexit" al que ha llegado con Bruselas se enfrenta a "consecuencias" desconocidas y aseguró que "debemos estar unidos para defender el acuerdo que respaldó ayer el Gobierno", en una rueda de prensa en su residencia de Downing Street. Pero las dudas sobre su futuro y sobre las del acuerdo crecen hora tras hora.

Pero lo más importante para saber es ¿Qué pasos quedan para lograr que el acuerdo quede firme o se rompa? ¿Cuál es el futuro del gobierno conservador de May? ¿Qué escenarios se abren?

La desición de la Unión Europea

Los 27 Estados miembros de la Unión deben analizar el documento que han acordado Londres y Bruselas. El próximo martes 20 de noviembre se haría una declaración política sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido, y los países miembros tendrán 48 horas para evaluarla.

Mientras que el Consejo Europeo se reunirá el domingo 25 para confirmar si valida el acuerdo “si nada extraordinario sucede”, según ha puntualizado Donald Tusk. Una vez que se dierán esos pasos y el documento lográ el apoyo de los países miembros de la UE y Reino Unido, deberá ser sometido al visto bueno en el Parlamento Europeo.

Todos esos pasos hoy están pendientes de la situación interna en el Reino Unido.

Qué pasa en el Reino Unido

La dimisión de varios ministros del gobierno británico ha dejado pendiendo de un hilo el futuro de la primer ministra May, principal impulsora del acuerdo.

La Primer Ministra enfrenta varios escenarios difíciles que pueden hacer naufragar al acuerdo y su gobierno, con una disputa interna en su propio partido donde un sector de parlamentarios buscan sacarla de su puesto.

La primera prueba para el acuerdo de Brexit, en caso de ser aprobado por los miembros de la Unión Europea, es lograr superar un posible bloqueo en el Parlamento. Una tarea complicada para May que debe obtener la aprobación parlamentaria en base a conseguir el apoyo del Partido Laborista, varios partidos regionales y hasta de su propio partido donde 51 han dicho que no votarán a favor. Si May pierde la votación, tiene 21 días para presentar un nuevo plan.

Otro escenario posible es que avance el intento de remover a Theresa May de su cargo. Varios parlamentarios conservadores buscan avanzar en el tratamiento de un voto de no confianza contra la primer ministra. Para eso se necesita que el 15% de los parlamentarios conservadores le manden una carta al presidente del Comité 1922, actualmente sir Graham Brady, asegurando que no la consideran competente para continuar en el cargo.

Varios parlamentarios conservadores aseguraron este jueves que May debe dar un paso al constado. Para lograr el voto de “no confianza” necesitan que 48 cartas le pidan al presidente del poderoso Comité de 1922 tratar el tema

Las posibilidades de que, ante el rechazó del acuerdo por parte del parlamento británico, Theresa May logre una extensión de tiempo en las negociaciones parecen poco probables ya que el Consejo Europeo daría una muestra de debilidad si aceptara ese pedido.

Si la primera ministra May, no conserva su puesto, porque el Gobierno cae o sus propios diputados conservadores la echan el calendario para tratar el acuerdo del Brexit quedaría en el aire hasta que el partido gobernante eligiera un nuevo primer ministro. También es posible que se convoquen elecciones anticipadas, aunque no sería obligatorio.

Qué pasa si el acuerdo se aprueba

Se abriría un periodo de transición hasta 2020, cuando el Reino Unido se convertirá en el primer país que abandona la UE. El proceso podría hacerse más lentamente si las partes acuerdan prorrogar la transición más allá de 2020. Para ellos, es necesario que se solicite no más tarde de julio de 2020.

Este escenario parece el más lejano producto de la oposición en las filas del Partido Conservador de May y del Partido Laborista cuyo líder, Jeremy Corbyn, definió el acuerdo como deficiente, contrario a los intereses de los trabajadores británicos, y que votará en contra.

El acuerdo del Brexit que ofrecía May beneficiaba a Bruselas y al capital financiero de la city londinense y mientras la primer ministra continúa afirmando "¿Voy a ver aprobado esto? Sí", las dimensiones que pueda alcanzará está crisis todavía son inciertas y generan una nueva preocupación para las principales potencias europeas.