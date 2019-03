Masiva movilización en Argentina a 43 años del golpe militar

Como cada 24 de marzo, Argentina vivió este domingo numerosas y masivas movilizaciones destinadas a repudiar el inicio del golpe genocida, del cual se cumplieron 43 años.

En la Ciudad de Buenos Aires, a lo largo de la jornada, una multitud se concentró en Plaza de Mayo. Además, hubo marchas destacadas en ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza.

En la capital del país, como ocurre hace más de una década, tuvieron lugar dos concentraciones: aquella convocada por los organismos afines al kirchnerismo, y la que se moviliza de manera independiente, llamada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

A partir de las 14 hs se movilizaron las organizaciones y organismos afines al kirchnerismo. Bajo la consigna Memoria y Unidad, este sector denunció la impunidad de la que gozan muchos genocidas y el discurso negacionista que avala parte del oficialismo nacional.

Al mismo tiempo, con la propuesta de "unidad" que contemplaba la consigna, estos organismos se ubicaron apoyando la política que impulsa, en el marco del año electoral, el espacio de la expresidenta Cristina Kirchner.

De hecho, el documento leído durante el acto finaliza señalando “este año tenemos nuevamente un compromiso con la democracia para elegir representantes para los próximos cuatro años. La memoria y la unidad son las herramientas para recuperar nuestros derechos, porque sabemos que cuando el pueblo construye su historia nada puede detenerlo”.

Esa definición está a tono con la política que empuja el kirchnerismo a nivel nacional, que apunta a acordar con los sectores más reaccionarios del peronismo camino a las elecciones generales.

A modo de muestra, este sábado por la noche, el kirchnerismo cordobés bajó su lista a gobernador, lo que beneficia de manera directa al actual gobernador Schiaretti, un firme aliado de Macri.

Hacia Plaza de Mayo también se movilizó la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, encabezada por Hebe de Bonafini. Lo hizo bajo la consigna "A 43 años del golpe la lucha continúa. Ayer contra los milicos, hoy contra lxs vendepatria".

Cerca de las 16.30 h, desde las cercanías del Congreso Nacional, comenzó la movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ). Esta convocatoria planteó una política independiente de los diversos gobiernos y de los partidos patronales, tal como ha venido ocurriendo desde hace más de una década.

En la cabecera de espacio estuvieron presentes Nora Cortiñas (Madres Línea Fundadora) y de Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la paz), entre otros referentes destacados de la lucha por las libertades democráticas. Allí también estuvieron los referentes más importantes del Frente de Izquierda, como Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Néstor Pitrola.

El EMVyJ denunció la impunidad y la represión, exigiendo castigo para todos los responsables -civiles y militares- del genocidio perpetrado entre 1976-1983 y cuestionando el discurso negacionista de parte del gobierno nacional.

En ese marco, como es su tradición, denunció el doble discurso que marcó el ciclo kirchnerista en relación a la lucha contra la impunidad. Al respecto, en el documento leído durante el acto se señala “seguimos aquí, sin bajar ninguna de nuestras banderas. Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia hemos denunciado al gobierno de los Kirchner, que nombró a Berni y a Milani. Que montó el Proyecto X de espionaje. Que bajó la edad de imputabilidad a 16 años. Que elevó el gatillo fácil a uno cada 28 horas, incluida la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Arruga. Que usó la Gendarmería para reprimir luchas populares. Y que aprobó la llamada “ley antiterrorista””.

En el mismo sentido, recordó los obstáculos que surgieron en aquellos años para pelear contra la impunidad a los genocidas. En el documento se señaló “la desaparición de Julio López en 2006, y el encubrimiento del Estado y el gobierno a la Bonaerense. Los juicios fragmentados que nos impuso el Poder Judicial, negándose a juzgar a todos los genocidas por los crímenes cometidos contra todos los compañeros y compañeras. Y la negación de la mayoría de la justicia a condenar a los represores por el crimen que cometieron: genocidio”.

El documento leído por esta convocatoria también denunció fuertemente la situación económica, política y social actual, así como la política de ajuste en curso.

“La política de Macri profundiza brutalmente los bajos salarios y jubilaciones, la flexibilización laboral, los despidos y suspensiones, los tarifazos de servicios públicos, el recorte de los planes sociales, el saqueo de las corporaciones y el endeudamiento externo y eterno, con su consecuencia de hambre y miseria (...) Pero Macri no hace esto solo. Como Cambiemos no tiene mayoría en el Congreso, pudo aprobar el Presupuesto 2019 de ajuste con votos de sectores del PJ, el massismo y otros. Y ese ajuste lo aplica no sólo con Vidal, Larreta y Cornejo, sino con ayuda de los gobernadores cómplices, que también ajustan y reprimen”.

Este 24 de Marzo volvieron a expresarse dos perspectivas políticas claramente diferenciadas. Por un lado la sostenida por los organismos y organizaciones afines al kirchnerismo, que plantean el camino de la “unidad” para enfrentar a Macri. Una “unidad” que no contempla límites y alcanza incluso a los gobernadores que empujan el ajuste en sus propias provincias.

Por el otro, la perspectiva planteada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Una perspectiva que además de pelear contra la impunidad que aún subsiste en la Argentina y la represión actual, denuncia el ajuste en curso y la complicidad del peronismo con ese ataque al conjunto de la población trabajadora.