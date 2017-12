Macri provocador: justificó la represión y las jubilaciones de pobreza

En la Casa Rosada Mauricio Macri dio una conferencia de prensa luego de la intensa jornada del lunes, con represión policial a la multitud movilizada y una votación ya en el amanecer del martes de la reforma previsional.

Previamente se había pautado y sorteado entre los medios presentes una decena de preguntas para hacerle al Presidente. A las 11:50 ingresó el Presidente junto a casi todo su Gabinete de ministros.

Las definiciones más importantes de Mauricio Macri

“Hemos amanecido después de una tarde y noche larga, que fue precedida por un jueves donde lo que vivimos sé que ha generado mucha angustia en muchos argentinos. Creo que en la paz, en el diálogo, en la democracia, diciéndonos la verdad, vamos a construir la Argentina que deseamos”.

“Esa violencia que vivimos, orquestada, vamos a ver cómo enfrentarla con la Justicia. Lo que pasó fue premeditado y buscó que no funcione el Congreso. Pero a pesar de lo que hicieron demostramos que la democracia funciona”.

“Yo estoy acá como Presidente con el único fin de ayudarlos a crecer. Mi absoluta prioridad es que se me juzgue por si ayudé o no a reducir la pobreza”.

“Tengo dos ejes prioritarios: el primero es la niñez, que los chicos de 0 a 5 años arranquen y tengan las misma oportunidades. La segunda es cuidar a nuestros jubilados y lo que hemos hecho con esta reforma es garantizar que durante los próximos años tengan una fórmula que los defienda contra la inflación”.

“Todos estos cambios generan incomodidad pero son necesarios. Hay mucha gente que no la siente, pero esto es un proceso que no se hace de un día para otro. No sé hacer magia, pero estoy convencido de que con esta línea de trabajo vamos a salir adelante”.

“China, Japón y Alemania nos dicen que estamos en el camino correcto. Nadie puede dudar de la intencionalidad de todo lo que estamos haciendo y proponiendo, que es abrirles una puerta al futuro”.

“Respeto que haya gente que piense que estas reformas no son buenas. Lo que les pido es que no duden ni por un instante en nuestra intencionalidad y convencimiento. Esto los va a ayudar. Manifiesten sus protestas, pero dejen una ranura para pensar que, de golpe, sí funcionan. Tiene derecho a expresarse pero es importante que no se cierren totalmente a ni siquiera darnos la oportunidad. Estas reformas nos van a permitir crecer veinte años y ahí estarán resueltos nuestros traumas. Acá va a pasar algo importante, por ustedes. Por favor, dense una oportunidad porque esto va a funcionar”.

“Creemos en lo que hemos hecho y esto va a dar más estabilidad y previsibilidad. El año que viene le van a ganar entre 4 y 6 puntos a la inflación. Van a estar mejor que este años”.

“Lo que hicimos lo logramos con la mayoría de los gobernadores en eso que yo llamo consensos básicos. Ahora esto continua. Hoy, desde las cinco de la tarde, seguiremos con esas leyes que hemos firmado con los gobernadores”.

“Entre todo lo que logramos los argentinos en estos dos años es haber recuperado la herramienta del diálogo. Hay muchos más espacios para escuchar al otro. Dialogando con los senadores y diputados alcanzamos estas mayorías”.

Consultado por varios periodistas del Grupo Clarín y de La Nación sobre cómo actuará el Gobierno respecto a los hechos ocurridos durante la manifestación de ayer, Macri justificó sin más la represión y se mostró decidido a criminalizar la protesta. Dijo que según sus informes de inteligencia “fueron todos hechos orquestados” y “la Justicia está investigando”. Reivindicó el accionar criminalizador de los jueces “Bonadio por lo del jueves y Torres por lo de ayer. Nosotros queremos una Justicia que sea cada vez más respetada. Ayer no sólo han destrozado la ciudad sino que hay hospitalizado a 80 policías”, sentenció.

En esa línea le agradeció “a la Policía la labor que llevó a cabo ayer y el jueves. Todo es perfectible, pero seamos justos a la hora de evaluar lo que ellos hacen”. Por las dudas, agregó, “no vamos a avalar excesos”.

Por último confirmó que el decreto que habilitará el mal llamado “bono compensatorio” será firmado esta tarde. “Esto contiene a los que tienen la mínima en el cambio de la fórmula. Hay que mirar a los próximos años y saber que nunca más van a perder”, remató provocativamente.