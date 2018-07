Lula absuelto en causa por presunta obstrucción a la Justicia

El juez Ricardo Leites absolvió el jueves al ex presidente y líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio “Lula” Da Silva, en la causa que se le seguía desde 2016 por una supuesta obstrucción a la Justicia.

Toda la causa se basaba en declaraciones del ex senador del PT Delcídio do Amaral, quien declaró haber intentado sobornar, por pedido expreso de Lula, al ex director de Petrobras, Nestor Ceveró, condenado en la causa Lava Jato, para que no lo involucrara.

Amaral, que también cumple condena por la misma causa, hizo la acusación contra Lula como parte de un acuerdo de delación premiada a cambio de una reducción de su pena. No lograron presentar pruebas fehacientes y la propia fiscalía pidió la absolución que ahora resolvió Leites.

El juez señaló que no existe “prueba documental” y que “hay numerosas posibilidades y circunstancias sobre lo que realmente ocurrió” en la situación de la que se acusaba a Lula.

Los abogados defensores de Lula saludaron la decisión y sostuvieron que esto “demuestra aún más el carácter ilegítimo” de las condenas (en primera y segunda instancia) que llevaron al ex presidente a la cárcel, basadas también en el manipulable sistema de delaciones premiadas utilizado por el juez Sergio Moro que lleva la mega causa Lava Jato.

Desde el 7 de abril Lula cumple una condena de 12 años y un mes por la supuesta adquisición de un triplex en una playa cerca de San Pablo, como pago de favores políticos a la constructora OAS. La causa se basó en otra delación premiada, esta vez del ex presidente de OAS, Leo Pinheiro. No pudieron probarse las acusaciones, pero el líder del PT fue condenado de todas formas por Moro .

Há um ano, o juiz Sérgio Moro me condenava há 9 anos e seis meses de prisão por “atos indeterminados”. Ou seja, crimes que ele não soube especificar e, sobretudo, provar. Um processo viciado, conduzido por um espetáculo midiático que culminou em minha prisão política. — Lula (@LulaOficial) 12 de julio de 2018

Minutos después de conocerse la absolución dictada por el juez Leites, Lula a través de su cuenta oficial en twiter, recordó que “Hace un año, el juez Sérgio Moro me condenaba a 9 años y seis meses de prisión por ‘actos indeterminados’. Es decir, crímenes que él no supo especificar y, sobre todo, probar. Un proceso viciado, conducido por un espectáculo mediático que culminó en mi prisión política.”

“Seis meses después, el TRF4 [Tribunal Federal 4] confirmó la mentira inventada por la Fuerza Tarea de la Lava Jato en otro juicio apresurado, con el único objetivo de sacarme de las elecciones.”

Seis meses depois, o TRF4 confirmou a mentira inventada pela Força Tarefa da Lava Jato em mais um julgamento apressado, com o único objetivo de me tirar das eleições. — Lula (@LulaOficial) 12 de julio de 2018

Y además, hizo saber: “Así que hoy reafirmo mi condición de candidato a la Presidencia de la República. No voy a renunciar al pueblo brasileño para recuperar nuestra democracia y hacer que este país crezca de nuevo con justicia social”.

Por isso, hoje, reafirmo minha condição de candidato à presidência da República. Não abrirei mão de junto ao povo brasileiro recuperar nossa democracia e fazer esse país voltar a crescer com justiça social. — Lula (@LulaOficial) 12 de julio de 2018

Lula sigue encabezando las encuestas con un 33% de intención de voto para las próximas elecciones presidenciales en Brasil que tendrán lugar en octubre de este año. Según una encuesta de IBOPE de fines de junio, le sigue el ultraderechista Jair Bolsonaro con un 15%, mientras que otro 22% manifiesta que votaría en blanco o nulo y el resto de los candidatos/as no alcanza el 10%.

Por su parte, el golpista Michel Temer se mantiene en el 4% de aprobación, una de las gestiones más impopulares de la historia del país.