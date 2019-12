La mayoría de la Cámara de Representantes aprobó el impeachment contra Trump

La Cámara de Representantes (cámara baja) de Estados Unidos debatió este miércoles el impeachment contra el presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso. La mayoría demócrata en la Cámara garantizaba anoche la votación afirmativa y Trump va camino de convertirse en el tercer mandatario de la historia en someterse a un juicio político en el Senado que podría acabar con su -improbable- destitución. “No nos ha dejado otra opción”, afirmó la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.

El proceso en semanas previas se centró en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes cuyas conclusiones sirvieron como base para continuar la acusación contra Trump por presionar al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski para realizar investigaciones que lo favorecen políticamente. Concretamente, el Comité de Inteligencia determinó que es incontrovertible que Trump le pidió explícitamente a Zelenski que investigara al hijo de Joe Biden, uno de los posibles presidenciables Demócratas, entre otras conductas “inapropiadas”.

Los Demócratas acusan a Trump de abuso de poder, soborno y traición en tanto pidió a un poder extranjero intervenir en la política interna estadounidense para fines propios.

Por su parte Trump declaró que no hubo ningún comportamiento inapropiado en sus interacciones con el gobierno ucraniano. El Partido Republicano se volcó a la defensa del presidente. La plana mayor republicana pasó de negar los hechos a, una vez admitidos, desestimarlos como causas que justifiquen el impeachment.

La líder de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, dijo al inaugurar el debate sobre los cargos contra Trump que su partido no tenían "otra opción" que lanzar el proceso contra el mandatario. "Es trágico que las acciones imprudentes hicieran que el juicio político fuera necesario. Él no nos dejó otra opción", dijo Pelosi.

Today, the House will #DefendOurDemocracy against the President’s abuses of his power. Tune in as Members of Congress debate impeachment. https://t.co/x7Q6v6fNP4

Mientras que el presidente Donald Trump afirmó en Twitter que no hizo "nada malo" y agregó que “Esto es un asalto a América y un asalto al Partido Republicano!!!!".

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de diciembre de 2019