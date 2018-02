La Comisión Interna de Mondelez Planta Victoria convoca al Encuentro Nacional de Trabajadores

Reproducimos la declaración de la Comisión de reclamos internos de Mondelez Planta Victoria, que convoca al Encuentro Nacional de Trabajadores del 17/02 en el Hospital Posadas. Plantean que “los trabajadores debemos organizarnos y pelear por nuestros derechos. ¡No a los despidos! ¡Por paritarias libres! ¡Unidad y coordinación de los trabajadores que luchan! ¡Por una columna independiente y combativa de trabajadores en lucha, sindicatos y comisiones interna en la marcha del 21F para exigir a las centrales sindicales y al STIA un plan de lucha unificado!”

Se pueden frenar los ataques

El 2017 terminó con las Jornadas del 14 y 18 de diciembre donde decenas de miles nos manifestamos contra la reforma previsional entre la movilización y los cacerolazos. Los trabajadores de Planta Victoria junto con la CRI realizamos un paro contundente y fuimos parte de la movilización.

A pesar de la aprobación de la reforma previsional ese robo a los jubilados y quienes reciben la AUH, no fue gratis para Macri. Le generó un gran rechazo en el conjunto de la población, la imagen del gobierno está cayendo día a día y el descontento llega a muchos de sus votantes, que dicen yo no lo vote para esto, sumado al malestar de los tarifazos y el escandalo Triaca. Tuvieron que meter en el freezer la reforma laboral porque el gobierno está débil.

Los trabajadores queremos pelear

A pesar de esta debilidad, el gobierno y las patronales siguen atacando por sectores con despidos en el Estado y empresas privadas. Junto al aumento de tarifas y el intento por poner tope a las próximas discusiones salariales en paritarias. Esto lo hacen con la complicidad de la dirigencia sindical. Pero ante cada ataque los trabajadores muestran predisposición a luchar.

Hoy en la Filial Bs As del STIA, conducida por Rodolfo Daer, atraviesa una situación muy compleja, donde las patronales intentan avanzar sobre los trabajadores con despidos y suspensiones, teniendo en cuenta que esta el antecedente PepsiCo donde el Consejo Directivo en vez de luchar por la defensa de la fuente de trabajo planteo pelear por la indemnización al 200%.

Nos solidarizamos con los compañeros despedidos de Molinos Río de la Plata planta Esteban Echeverría. También con los compañeros de Alijor quienes vienen resistiendo los despidos pero también el intento de vaciamiento por parte de la patronal que no quiere hacerse cargo más de la planta. También nos hermanamos con el reclamo de defensa del puesto de trabajo de los compañeros de Fronelli (ex Frigor), que están sufriendo suspensiones con el pago de salario al 75%. Y los compañeros que trabajan en los Depósitos de Mondelez Pacheco, donde la empresa los quiere tercerizar, echándolos con indemnización para luego ser tomados por una empresa tercerizada.

En Planta Victoria durante el año pasado pudimos afrontar la situación de baja de producción sin lograr que la empresa despida directamente. Sin embargo lanzó retiros voluntarios que fueron denunciados por la CRI, con unidad, asamblea y movilizándonos al Ministerio.

Durante estas primeras semanas del año si bien en Planta Victoria no hay despidos, Mondelez ha iniciado una denuncia contra la CRI en el Ministerio de Trabajo, acusándola de “violenta” que atenta contra el patrimonio y los gerentes de Mondelez Planta Victoria. Es claro que Mondelez para avanzar en sus planes de reducción de personal y mayor productividad del trabajo tiene que deshacerse de la actual CRI, ya que sabe que si no lo hace y la empresa quiere avanzar en su plan, existirá una importante resistencia de parte de los delegados y la organización de trabajadores de Planta Victoria.

En este marco, la semana que pasó el Consejo Directivo del STIA convocó a Plenario de Delegados y no fuimos convocados, violando el derecho democrático que tenemos como representantes de una fábrica de 800 trabajadores a participar de estas instancias. Entendemos que la no convocatoria de la CRI de Mondelez Planta Victoria tiene que ver a que somos contrarios a las resoluciones que tomaron este plenario de delegados. Porque no se entiende que en el marco de ataque que estamos teniendo en el conjunto del gremio, el plenario fue convocado para anunciar que el STIA no va a participar de la movilización del 21F aduciendo que está convocada por intereses personales de Moyano. Con esta decisión de Daer y el Plenario ubican a nuestra organización gremial en la parálisis absoluta en el marco de un ataque bastante pronunciado por las patronales alimenticias y del gobierno de Macri.

21F: Por una columna independiente y combativa para exigir a las centrales sindicales y al STIA un plan de lucha unificado

Más allá de los intereses propios de Moyano, la próxima movilización del 21F esta llamada por los gremios de la CGT ligados a Moyano, junto a las dos CTA, la Corriente Federal (que agrupa a varios gremios entre ellos el Bancario, ATE y Gráficos) e incluye reclamos justos y habrá miles de trabajadores.

Nosotros no confiamos en estos dirigentes burocráticos, sí apostamos a la organización de base y a las acciones que planteen una solución a nuestros problemas. Es por eso que sostenemos la necesidad de marchar el próximo 21F con una columna independiente encabezada por los sectores en lucha para exigir paro nacional y plan de lucha unificado contra los despidos, por paritarias sin techo, para derrotar el plan de ajuste de Macri y todas las demandas de los trabajadores. Porque la movilización es importante pero tiene que ser el inicio de un plan de lucha unificado.

Necesitamos que los sindicatos organicen la resistencia a los planes de ajuste del gobierno de Macri. Nosotros luchamos por eso, en el camino, estamos a favor de desarrollar la unidad de los sectores de trabajadores en lucha, porque potencia, amplifica la pelea por los derechos de los trabajadores.

17F: Todos al Encuentro Nacional de Posadas: unidad y coordinación de los trabajadores que luchan

Por eso el Encuentro Nacional de trabajadores contra el ajuste que votó la asamblea del Hospital Posadas para el 17 de febrero es una gran oportunidad “para organizar medidas de lucha comunes y coordinar esfuerzos por el triunfo de nuestras luchas”, como dice la invitación.

En pocos días se han sumado a la convocatoria, muchos votando en asambleas, los combativos mineros de Río Turbio; la asamblea de despedidos y mujeres de Ingenio La Esperanza; el sindicato ceramista, los madereros de MAM y las obreras textiles de Neuquén; ANSES Rosario, el Ministerio de Trabajo, la UEP (La Plata) y otras dependencias estatales; trabajadores aeronáuticos de Redguard-Latam y los trabajadores PepsiCo en lucha. Nosotros desde la CRI de Mondelez Victoria nos sumamos a la convocatoria.

COMISION DE RECLAMOS INTERNOS DE MONDELEZ PLANTA VICTORIA