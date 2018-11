Gracias al peronismo y los dirigentes sindicales, Macri y Lagarde tienen Presupuesto

En la madrugada de este jueves, el Senado de la nación aprobó el Presupuesto 2019, que impulsa un enorme ataque sobre el conjunto de las condiciones de vida del pueblo trabajador, en función de garantizar los intereses del gran capital financiero internacional.

Al interior del recinto, como ocurrió cuando se debatió en Diputados, los votos del peronismo fueron fundamentales para garantizar la aprobación de la norma. El apoyo entre las diversas alas de ese espacio permitió alcanzar los 45 votos a favor, contra 24 en contra y una abstención.

La sesión no hizo más que coronar un acuerdo que llevaba varios meses de trabajo y se había materializado en la adenda al Consenso Fiscal firmada con los gobernadores del PJ. Así lo confirmaría, ya entrada la madrugada, el radical chaqueño Angel Rozas, cuando planteó que “no es el presupuesto ideal pero que es el presupuesto posible: el presupuesto al que llegamos después de un entendimiento con un grupo importante de gobernadores y de opositores”.

La extensa sesión estuvo marcada por largos y aburridos discursos a favor y en contra del proyecto. Luego del reclamo del formoseño Mayans por el Fondo Federal Solidario (el llamado Fondo Sojero,) la apertura estuvo a cargo del macrista Esteban Bullrich.

El ex ministro volvió a soltar el tipo de frases brutales que constituyen parte esencial de su modo de hablar. “Es falso que consumir es mejor que ahorrar”, afirmó el hombre que integra un gobierno que, a ritmo continuo, hunde el consumo popular de las mayorías trabajadoras.

Desde la oposición hubo lugar para las críticas duras y las frases altisonantes. Se denunciaron los falsos pronósticos del proyecto de Presupuesto, así como la subordinación del gobierno al Fondo Monetario Internacional.

Por ejemplo, durante su intervención el formoseño Mayans denunció el acuerdo con el organismo internacional, hecho "en forma secreta al pueblo argentino y al Parlamento”. Más tarde, ya en los cierres, el puntano Adolfo Rodríguez Saá, luego de una profusa lectura de citas de Perón, también rechazaría "el Presupuesto del FMI".

En el mismo registro discursivo, Fernando "Pino" Solanas había declamado el llamado a "la más amplia unidad" mirando hacia el 2019. El hombre que hace cerca de un lustro recorría canales y elecciones de la mano de Elisa Carrió, ahora elige acercarse raudamente al kirchnerismo.

Confesiones de madrugada

“Han tenido una oposición que les votó todo lo que le pidieron”. La frase, casi una confesión, la lanzó Cristina Kirchner, en el marco de una larga intervención. La ironía reside en que la ex mandataria propone un amplio acuerdo de esa oposición que hace de auxiliar del oficialismo. Propone confluir con quienes garantizan gobernabilidad cotidianamente.

En su intervención, la ex presidenta contrapuso sus años de gestión y su “modelo económico” con el que impulsa el macrismo. A través del ejemplo de la alimenticia Arcor, confirmó que, bajo su gobierno, las empresas se “la llevaban en pala”, obteniendo altísimos niveles de rentabilidad. En una suerte de "diálogo" hacia el gran empresariado CFK buscó convencerles de que una eventual tercera gestión no constituiría peligro alguno para sus intereses.

De allí que resulto más que lógico que, en los más de 45 minutos de discurso, la ex mandataria no rechazara el pago de la deuda externa ni planteara una ruptura con el FMI. En ese sentido, no desentona con el conjunto de los referentes de ese espacio político. Su rechazo al Presupuesto no es un rechazo a pagar esa deuda usuraria e ilegal.

Precisamente, en el cierre de la sesión, el radical Luis Naidenoff le recordaría a la expresidenta que "nunca tuvo voluntad de dejar de ser parte del FMI".

En el orden de la palabra, Miguel Ángel Pichetto habló tras su ex jefa política. “Hemos votado todas las leyes que nos mandaron”, afirmó, ratificando que cedieron ante cada pedido del oficialismo.

El rionegrino utilizó su discurso, además, para lanzar su cuota habitual de xenofobia. “Hay pérdida de empleo argentino”, dijo en relación a los jóvenes inmigrantes que son empleados, en condiciones ultra-precarias, en los servicios de gastronomía, por ejemplo.

El recinto y las calles

El tono opositor de algunos bloques al interior del Congreso no se condecía con la actitud de los mismos espacios puertas afuera. Mientras la presencia policial volvía a ser marcada, los dirigentes sindicales y sociales alineados con ese "amplio llamado a la unidad" brillaban por su ausencia.

Tal como había ocurrido el pasado 24/10, los poderosos gremios orientados por el moyanismo o el kirchnerismo dijeron ausente o solo garantizaron una presencia simbólica. Si de la CGT no cabía esperar nada, los sectores que adoptan una pose opositora no mostraron diferencia alguna a la hora de los hechos.

Ya durante la tarde, la rionegrina Silvina García Larraburu blanquearía ese estado de cosas. "Que nadie diga que no hay voluntad de la oposición para acompañar a este gobierno, no recuerdo un gobierno democrático que haya tenido tanta voluntad opositora para acompañarlo", lanzó. La senadora es recordada por haber votado en contra del derecho al aborto en la Cámara Alta, luego de que su bloque se hubiera comprometido a votar favorablemente. Ahora acumulará otro motivo para que la gente la recuerde.

Las palabras de la senadora kirchnerista ratificaban la crítica que el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda vienen realizando desde hace semanas hacia las conducciones sindicales. Tal como había ocurrido el pasado 24/10, la izquierda estuvo en las calles reclamando contra el Presupuesto pero, al mismo tiempo, exigiendo medidas de fuerza contundentes a las direcciones de los gremios.

La fuerza y la bronca para enfrentar el ajuste existen extendidamente en toda la sociedad. Pero son esos dirigentes, apostando a una salida electoral en 2019, los que imponen límites a que se desarrolle en el camino de enfrentar y derrotar el ajuste.

El planteo de la izquierda, tal como se ha venido señalando, implica la pelea estratégica por recuperar y revolucionar las organizaciones sindicales y ponerlas al servicio de la lucha contra las políticas de ajuste que impulsan Macri, el PJ, el FMI y el gran empresariado. Una pelea que adquiere mayor urgencia conforme se continúa el brutal ajuste contra el conjunto del pueblo trabajador.

Solo con un programa que ataque los intereses y las ganancias del gran empresariado -cuestión que ni el kirchnerismo ni el peronismo se proponen llevar adelante- se podrá dar una salida de fondo a los padecimiento de las población obrera y popular.