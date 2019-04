“En la Ciudad de Buenos Aires hay un Gobierno del mercado inmobiliario”

“En la Ciudad de Buenos Aires hay, sobre todo, un gobierno del mercado inmobiliario. Con todo lo que se vota, la Legislatura termina siendo una inmobiliaria de Elsztain, de Remmers, de Caputo, de esos sectores”.

El que habla es Gervasio Muñoz, uno de los organizadores de Inquilinos Agrupados, que reúne a un sector de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que reclama contra las condiciones existentes a la hora de alquilar.

Este miércoles la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad falló a favor de los corredores inmobiliarios. La decisión judicial obligará a que los inquilinos sigan pagando las onerosas comisiones que abonan para ingresar una vivienda. Se trata de un monto del 4,5 % del precio total del alquiler.

El presidente de la Cámara que ejecutó este fallo adverso a quienes alquilan es el juez Esteban Centanaro. Desde Inquilinos Agrupados denuncian que es parte del negocio inmobiliario.

Muñoz comenta que “tiene una Sociedad Anónima que se llama CENT, que son las primeras cuatro letras de su apellido. Junto con su esposa y su hija se dedican al negocio inmobiliario. No solo eso, la hija cuando fue legisladora de la Ciudad presentó un proyecto para crear el Colegio de Corredores Inmobiliarios. O sea: son parte de la corporación inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires. Él se tendría que haber excusado y no lo hizo, así que es bastante grave la situación.

¿Ustedes van a apelar el fallo?

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es bastante obvio, no hay una sola política de vivienda, salvo los créditos UVA, que es una bomba de tiempo.

Yo creo que hay algo importante: la vivienda se toma como un negocio, cuando es un derecho. Por ejemplo, si vos no tenés para pagar una obra social o una escuela privada, más o menos podés acceder a la salud pública o a una escuela pública. En materia de vivienda, eso no existe. Sino pagas, estás en la calle".

La vivienda es una necesidad básica. Las familias lo último que dejan de pagar es el alquiler, primero bajan su calidad de vida. Ayer una inquilina nos decía que no almuerza al mediodía porque tiene que seguir pagando el alquiler. Un sector profundamente empobrecido trabaja para un grupito de grandes propietarios.

Está tan concentrada la vivienda que hasta que no haya una regulación de la rentabilidad, esto no va a tener salida. Me parece que la única forma de generar otra forma de acceder a la vivienda es la organización de los inquilinos en todo el país.

Porqué la clase política tiene negocios, en la vivienda tiene intereses económicos. El Poder Judicial también, entonces la única forma de cambiar la correlación de fuerzas es organizándonos. Las viviendas tienen que ser un derecho garantizado por el Estado y para eso hay que regular la rentabilidad.