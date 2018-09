Café facho: en Chile Starbucks invita a “tomarse un café con Carabineros”

Foto: Twitter @EL__RO

Una medida busca darle un lavado de cara a la policía chilena. Adaptada de la estrategia "Coffee with a Cop" (café con un policía en inglés) implementada en marzo pasado por la fuerza policial de Boston, Estados Unidos, se aplicará buscando bajar los índices históricos de desconfianza que generan los uniformados chilenos.

Se conoció que el convenio firmado por la multinacional estadounidense y Carabineros tendrá a 3 funcionarios policiales por cada local para "tomarse un café" con la gente que desee conversar con ellos. El rechazó a la iniciativa no se hizo esperar.

“Yo no atenderé a ningún policía en mi turno“ aseguró Antonio Paez, dirigente del sindicato de trabajadores de Starbucks, y militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios, denunciando que no sólo es un lavado de imagen para esa fuerza represiva, también es una forma para promocionar la empresa a bajo costo.

Paez agregó que "como trabajador me resulta indignante la alianza "win-win" entre Starbucks y Carabineros. Ya que mientras Carabineros intenta legitimarse, Starbucks obtiene marketing gratuito". También afirma que "no estoy dispuesto a recibir a personas que trabajan para una institución racista, sexista, violenta y corrupta, que han reprimido a quienes nos movilizamos, por ejemplo, contra el estatuto laboral juvenil. En sus filas se mantienen impunes brutales crímenes como el asesinato a Nelson Quichillao, Manuel Gutierrez y la brutal represión al pueblo mapuche". (...) Vale la pena recordar que esto es una copia de la iniciativa de la policía de Boston (EEUU) denominada "coffee whit a cop", campaña utilizada para blanquear la imagen de una policía que fue constantemente denunciada por el movimiento #BlackLivesMatter de mantener funcionarios acusados de violación a los derechos humanos contra la comunidad afroamericana. (...) Quizás no puedo hablar en nombre de mis compañeros y compañeras de trabajo, pero se que más de alguien estará de acuerdo conmigo: Yo no atenderé a ningún policía en mi turno."

El llamado a “tomarse un café con Carabineros” no ha sido muy bien recibido, y ha generado una serie de comentarios negativos y burlas en las redes sociales. Memes y comentarios en rechazó a la iniciativa no se hicieron esperar, denunciando los millones robados, la violencia y la represión cotidiana que ejerce esa fuerza.

Muy bien @TnPa17 !! Con un café (y menos de @Starbucks) no nos harán olvidar los millones robados, la violencia y la represión cotidiana de parte de @Carabdechile

No olvidamos a Manuel Gutiérrez, Matías Catrileo, Alex Lemún, Nelson Quichillao y tantos otros muertos por sus balas https://t.co/oUHlbX78hJ — Dauno Totoro (@DaunoTotoro) 4 de septiembre de 2018

