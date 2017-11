Bahía Blanca: Jornada Nacional de Protesta de SATSAID por salarios dignos

En Bahía Blanca un centenar de trabajadores y trabajadoras de Canal 7, Canal 9 y de televisión por cable se concentraron durante la tarde de ayer en la Plaza Rivadavia con el objetivo de visibilizar su conflicto, participaron también docentes de SADOP.

Los trabajadores de televisión abierta vienen denunciando la intransigencia de las empresas que mantienen la misma oferta salarial desde hace dos meses, un 20% de aumento y una suma no remunerativa de 8 mil pesos por única vez, muy lejos del reclamo que realiza el sindicato del 29% de aumento y una suma fija de 15 mil pesos. Además y en consonancia con la política del gobierno nacional las empresas quieren imponer la discusión sobre el convenio colectivo de trabajo y avanzar en la flexibilización laboral.

Desde La Izquierda Diario nos solidarizamos con su reclamo y conversamos con Charly Alvarado, secretario gremial de SATSAID quien expresó su disconformidad con la actuación del Ministerio de Trabajo “Nosotros hemos rechazado esta oferta en todas las reuniones paritarias y determinamos una medida de fuerza que no pudimos realizar porque nuevamente el Ministerio como viene haciendo a través del tiempo nos dictó una conciliación obligatoria antes de que pudiéramos tomar una medida de fuerza, es una clara intromisión en la relación entre la patronal y los empleados”

LID: ¿Qué modificaciones al convenio proponen las empresas?

Charly: “Lo que buscan es modificar las condiciones de trabajo, flexibilizar en todos los órdenes que le sea posible, porque eso también trae aparejado el no reconocimiento de la categoría profesional de trabajadores, un sin números de cosas corrimiento y anulación de francos, trabajar por crédito horario es decir no reconocer la hora extra que es parte importante del ingreso de cualquier trabajador, en clara contravención con lo que dicen las normativas laborales, afectar la ley 2744 es una parte pero además hay leyes complementarias que prevén sanciones cuantiosas a las empresas que tengan trabajadores en negro, o sea vienen por todo.

Hoy estamos siendo presionados en distintos medios de capital federal donde los trabajadores a esta altura del mes no han cobrado su salario, creemos que es también una extorsión que se realiza con los trabajadores para que la mesa paritaria nuestra acepte las condiciones que está poniendo la patronal”

LID: ¿Qué opina sobre la actuación que está teniendo la CGT?

Charly: “No es nueva la actitud de la CGT, esto ocurrió en los ´90, no hay nada que hablar con un gobierno que viene por los derechos de los trabajadores, me parece a mí que sentarse a hablar es empezar a perder, creo que la actitud debería ser un rechazo total a cualquier pretensión de flexibilizar o de alguna reforma en lo que tiene que ver con los aportes de la seguridad social y menos a que los trabajadores tengan que generar un fondo de despido, me parece una locura teniendo en cuenta que vienen de anular la ley antidespidos. Es decir si nuestros compañeros representantes del movimiento obrero son coherentes tienen que rechazar de plano esta reforma, sabemos que no trae nada bueno no hay ninguna posibilidad que podamos siquiera conversar con un gobierno que viene a reprimir que viene a suplantar mano de obra por mano de obra barata, que ha abierto las importaciones, que ha provocado un desastre en la pequeña y mediana empresa. Y si el gobierno lo quiere imponer por decreto bueno que se banque la lucha que vamos a emprender los compañeros”

LID: ¿Cómo continúa el reclamo?

Charly: “Hoy estamos manifestando poniendo en conocimiento de la sociedad en Bahía Blanca y en todo el país de la situación que estamos atravesando los trabajadores, porque también tenemos un problema los trabajadores de las telecomunicaciones que nuestros conflictos, nuestras protestas no se ven reflejadas en los medios de comunicación en los cuales trabajamos así que tenemos un problema enorme, yo les agradezco muchísimo a un medio como el de ustedes que es de trabajadores que vengan a tomar conocimiento y a compartir con nosotros nuestras preocupaciones, nuestra lucha y seguramente nos encontraremos en algún momento en la calle luchando codo a codo para que esta reforma no sea posible.”

