Alerta censura: los grandes medios ocultan las luchas obreras de todo el país

Diciembre terminó caliente. En las masivas jornadas del 14 y el 18, decenas de miles de trabajadores lucharon contra la “reforma previsional” de Macri, acordada con casi todos los gobernadores y aprobada con votos del peronismo en el Congreso. El triunfo “pírrico” del Gobierno le costó tanto que terminó abriendo una crisis política. El plan de "reformismo permanente" que continuaba con la "reforma laboral" que buscaba cambios profundos en las condiciones de trabajo, está frenado por ahora. La situación económica no mejora y la imagen del Gobierno cayó mucho: el malestar social con las medidas llega incluso a mucho de los que votaron hace poco a Cambiemos.

Sin embargo, la nueva situación no quita que el Gobierno y los empresarios lancen ataques puntuales como los despidos que estamos viendo a lo largo y ancho del país, mientras se preparan para unas paritarias donde buscan una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores además de atacar los convenios colectivos.

Despidos en dependencias estatales y hospitales, amenazas a la paritaria docente. Despidos en fábricas y empresas privadas, patronales que amenazan con cierres o atacan los convenios colectivos.

Pero hay otro dato fundamental, que ya habían mostrado el 14D y el 18D. Después de meses duros, donde la mayoría de los trabajadores veía al gobierno “invencible”, también empezó a cambiar la disposición a luchar, a plantarse contra los ataques. Casi no hay ofensiva patronal que no desate la resistencia de los trabajadores, a pesar del papel que vienen jugando las direcciones gremiales.

Desde los obreros azucareros jujeños, que vienen luchando contra el brutal ajuste, hasta los petroleros santacruceños que cortan rutas o inician huelgas de hambre contra los despidos. Desde los municipales de Quilmes o San Luis que ocupan sus dependencias por la reincorporación, hasta los trabajadores de la salud como el Hospital Posadas que inician su plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo. Desde los trabajadores de Fabricaciones Militares que recogen la solidaridad de pueblos enteros contra el cierre, hasta los aceiteros rosarinos que se rebelan para no dejar la vida trabajando. Desde los metalúrgicos de Stockl, Rapistand, Weg o SIAM que no quieren pagar las crisis de los “empresarios nacionales”, hasta los mineros que cortan las rutas en Río Turbio. Desde los químicos de Bunge que paran y se movilizan, hasta los trabajadores de los medios que pelean para no quedar en la calle.

Pero ante esta nueva situación del gobierno y las nuevas luchas que empiecen a surgir como respuesta a los ataques, hay un tercer dato importante tener en cuenta. Los grandes medios de comunicación se empeñan en censurarlas. Su agenda sigue concentrada en “las olas y el viento”, “la inseguridad” o las campañas que dicta el Gobierno. No hay espacio prácticamente para los hombres y mujeres que marchan, paran u ocupan sus lugares de trabajo.

Es un alerta: a la actitud criminal de las cúpulas sindicales que se niegan a unir todas esas peleas para frenar el ataque, se suma el intento de los grandes medios de ocultarlas, que no se conozcan.

La Izquierda Diario viene reflejando cada uno de esos conflictos. La voz de los trabajadores en lucha, pero también las propuestas del sindicalismo de izquierda y las agrupaciones clasistas, que plantean que el Gobierno está más débil después del 18D y se pueden frenar los ataques. Que hay que unir a la clase trabajadora y reclamar un plan de lucha a las centrales y sindicatos que se oponen al ajuste. Si se ponen en marcha todas las fuerzas de la clase trabajadora, ningún cerco mediático podrá resistir.

La Izquierda Diario seguirá denunciando la censura, pero también creciendo como un medio para la resistencia, reflejando cada una de esas peleas que no se toman vacaciones y crecen en distintos puntos del país. Aquí reflejamos los conflictos que se están dando estas semanas, y te invitamos a tomar este diario en tus manos, para difundir lo que pasa y romper la censura de los grandes medios.

Jujuy

Ingenio La Esperanza. Trabajadores y familias pelean contra 400 despidos, impulsados por el gobierno de Gerardo Morales para rematar el Ingenio luego de 20 años de quiebra en que los obreros y familias azucareras lo sostienen. Vienen realizando marchas, festivales, una campaña de difusión y un fondo de huelga para sostener la pelea.

Ingenio Ledesma. La empresa de los Blaquier despidió a 44 trabajadores, activistas sindicales que enfrentan despidos persecutorios tras la última huelga de septiembre. Pelean junto a la comisión de mujeres por la reincorporación.

Obrador de Yuto del Belgrano Cargas. Trabajadores del obrador de donde se paralizó la construcción del Ramal C15 dejando en la calle a 70 familias, iniciaron la semana pasada paro y toma del obrador, ante la amenaza de desmantelamiento. Cuentan con el apoyo del pueblo de Yuto que organizó una olla popular y turnos para cuidar el obrador. El ministerio de Trabajo provincial dictó hoy 22 de enero la conciliación obligatoria, retrotrayendo los despidos, tras las medidas de fuerza de los trabajadores. Santa Fe

Fabricaciones Militares. En Fray Luis Beltran realizaron 36 despidos en diciembre. Hubo un paro nacional de ATE y una movilización el día 9 de enero, más otras acciones que llevo a cabo junto a aceiteros y trabajadores de prensa. Siguen en estado de alerta por amenazas de 60 despidos más para los meses de marzo y julio.

SENASA: 23 despidos en toda la provincia de Santa Fe. Después de participar del paro de ATE, siguen en alerta luego de haber realizado plenarios de delegados para definir medidas.

LT3 AM 680 Rosario. Desde fines de 2017 los trabajadores lanzaron medidas de fuerza como paros y quite de colaboración. Más de 50 puestos de trabajo están a la incertidumbre. Se organizan en asambleas junto al Sindicato de Prensa de Rosario.

Radio Nacional Rosario. Por despidos a nivel local y nacional, el Sindicato de Prensa convocó a un acto repudio en las puertas de la Radio el lunes 8 de enero.

Cofco (exNidera), Puerto San Martin. Explosión en la planta, 2 muertos y decenas de heridos. Hubo un paro de 48 hs y una movilización del sindicato de aceiteros y familiares. Los familiares continúan movilizados reclamando por justicia.

Cargill, Villa Gobernador Gálvez. Quite de colaboración de los trabajadores por amenaza de retiros voluntarios por parte de la patronal. Interviene sindicato de aceiteros convocando la medida. Se organizan por asambleas y siguen en alerta.

La Virginia, Rosario. Despidos para automatizar sectores de la producción. Se convocan asambleas y medidas de lucha en la puerta de la fábrica contra los despidos por goteo.

Peaje de la ruta 33, 34 y 11, Casilda. El Gobierno Nacional tendría decido recortar el servicios en rutas nacionales en un 50%. Peligran 120 puestos de trabajo. El sindicato de trabajadores viales se mantiene en estado de alerta y movilización. Santa Cruz

Petroleros, zona norte de la provincia. En Cañadón Seco un grupo de trabajadores petroleros se encuentran en huelga de hambre por el despido del delegado en la empresa SINOPEC. En tanto son más de 800 despidos en el sector petrolero que se desempeña en la región del Golfo de San Jorge que abarca Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado y la vecina ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, que llevó a que haya cortes de rutas o manifestaciones.

Mineros, Río Turbio. Medidas de fuerza desde hace más de dos semanas para denunciar que no cobraban sus salarios en tiempo y forma. Anuncian más de 500 despidos en YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio) por un supuesto ajuste del presupuesto. Los cuatro gremios que representan a la totalidad de los trabajadores realizaron paros, cortes de ruta y movilización para denunciar la desesperante situación.

Municipales. Los trabajadores de los distintos municipios de la provincia realizaron medidas de fuerza para reclamar que están cobrando el salario en tiempo y forma como ocurre con Perito Moreno, Caleta Olivia y Río Gallegos. Las medidas fueron paro total, corte de rutas y quema de llantas. La misma situación padecen los trabajadores de la salud, judiciales, docentes y jubilados que desde hace dos años no cobran sus sueldos en tiempo y forma. Mientras tanto Alicia Kirchner firmó un ajuste fiscal con el gobierno nacional que lleva a profundizar mucho mas la grave crisis económica que padecen los trabajadores santacruceños. Provincia de Buenos Aires

Hospital Posadas, Morón. De un plan de 600 despidos, el gobierno nacional comenzó por el despido de un centenar de trabajadores y trabajadoras que son reconocidos luchadores. Se vienen realizando asambleas y para el martes 23 está previsto un paro de 24 horas y cortes. Los trabajadores reclaman asambleas conjuntas y un plan de lucha de todos los gremios del hospital.

Química Bunge, Campana. La empresa ha realizado más de 170 despidos en los últimos días. Los trabajadores del polo químico y petroquímico se vienen movilizando y este lunes 22 instalaron una carpa frente al Ministerio de Trabajo.

Fanazul, Azul. El Gobierno anunció el cierre de la empresa que deja a más de 200 familias en la calle. Los trabajadores se vienen movilizando con el pueblo de Azul y otros trabajadores estatales, realizando cortes en la zona. En la última asamblea definieron continuar peleando por la reapertura y anunciaron nuevas medidas de lucha.

Metalúrgica Stockl, Almirante Brown. Los trabajadores vienen luchando desde diciembre contra la falta de pago de sus salarios y la defensa de 130 puestos de trabajo. Vienen realizando cortes y movilizaciones, exigiendo una respuesta a la UOM y el gobierno.

Metalúrgica Rapistand, La Matanza. Hace meses que los trabajadores de la UOM vienen con quincenas atrasadas, no les pagaron aguinaldo y el bono acordado y sin obra social. Así se desató una lucha, con cortes y movilizaciones, que continuaba hasta el cierre de esta edición.

Municipales de Quilmes. El conflicto por los más de 400 despidos lleva más de 20 días. Luego de movilizaciones y paros que recorrieron todas las dependencias, los trabajadores decidieron manifestarse dentro de la municipalidad en reclamo de la reincorporación de todos los trabajadores.

Unidad Ejecutora Provincial (UEP), La Plata. Tras la decisión de Vidal respecto a la disolución del organismo encargado de la reparación y construcción de escuelas en la Provincia, se anunciaron 380 despidos. Los trabajadores permanecieron pacíficamente en el edifico, instalando en la ciudad una enorme resistencia ante el reclamo de “Familias en la calle, Nunca Más”. Luego de veinte días, las autoridades mantuvieron una reunión desestimando los reclamos y reafirmando su plan. Los trabajadores se encuentran acampando en las puertas del edificio, impulsando un espacio de coordinación de despidos en la región y convocando a movilizar el próximo miércoles hacia el Ministerio de Trabajo, en el marco del paro provincial de ATE.

Diario Hoy, La Plata. Luego de 5 días de permanencia pacifica en el medio los trabajadores del Diario Hoy, consiguieron que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria reconociendo que se trata de un conflicto colectivo por despidos y lock out patronal. Durante las dos semanas que se extiende la resolución, la empresa tuvo que retroceder con las medidas que había anunciado. Los trabajadores se mantienen en estado de alerta, continuando con las asambleas y la salida del diario online “Hoy, de los trabajadores”.

Metalúrgica SIAM, Avellaneda. La empresa despidió a tres trabajadores, dos de los cuales venían manifestando su descontento en las últimas asambleas. Una asamblea obrera votó realizar “trabajo a desgano”, obligó a intervenir al sindicato y consiguió la reincorporación de sus compañeros.

Cresta Roja, Esteban Echeverría y Ezeiza. Los trabajadores de la alimentación vienen realizando asambleas donde están discutiendo medidas de lucha. Denuncian retrasos en los pagos y la falta de insumos para la producción.

Municipales de Bahía Blanca. Los trabajadores se vienen movilizando desde principios de enero para rechazar el recorte de horas y salarios que intenta imponer el intendente de Cambiemos.

Ministerio de Trabajo. La Plata. Los despidos se refieren a las áreas de Infraestructura, Empleo y Personal. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, los trabajadores que reclaman la reincorporación de los contratados, convocaron a una jornada cultural el próximo miércoles 23.

Aceitera Oleaginosa Huanguelen, Bolívar. Los trabajadores permanecen en la empresa tras la falta de pago y el cierre de la planta.

Gráfica Pellerano de Quilmes. La patronal se fugó dejando más de 15 familias en la calle. Sus trabajadores ocupan las instalaciones hace más de un mes y aún no tienen respuesta.

Clínica Estrada, Lanús. Los trabajadores vienen enfrentando rumores de cierre, despidos, falta de insumos e incumplimiento en el pago de salarios, con distintas medidas de fuerza.

Molinos Río de la Plata, Esteban Echeverría. Los trabajadores han realizado asambleas y paro tras el despido de trabajadores en una actitud antisindical de la empresa.

Municipalidad de Tres de Febrero. A principios de enero, se realizó una jornada de corte y movilización contra los despidos del intendente Valenzuela. Ciudad de Buenos Aires

Medios públicos. En el Canal de la Ciudad suman 24 despidos, entre ellos hay un candidato a delegado por SATSAID y una delegada de ATE. Los despidos apuntaron a quienes participan activamente de la Asamblea del canal donde denuncian que más del 80% del personal estaba negro. Los trabajadores se encuentran en estado de alerta y movilización. También están en lucha los trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y el Grupo Indalo.

Ballet Nacional de Danza. El Ministro de Cultura Pablo Avelluto decidió dar de baja la Compañía que integraban 60 bailarines. La Compañía de Danza por la Inclusión, nombre con el cual se creó, tenía el sentido principal de acercar la danza clásica a público no tradicional, siendo que es una disciplina que se ha caracterizado por su elitismo y su difícil acceso para sectores populares. El martes 16/1 protestaron frente al Ministerio.

Centro Cultural Recoleta. El Gobierno de la Ciudad de Rodriguez Larreta cerró el 2017 dejando en la calle a tres trabajadores técnicos del Centro. Los despidos fueron una clara persecución: por organizarse en ATE y por participar en las jornadas contra la reforma previsional. El jueves 18 junto a organizaciones de izquierda y el sindicato realizaron una batucada en protesta frente a la puerta del Centro Cultural Recoleta.

Gobierno de la Ciudad, Villa 31. 10 trabajadoras de la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria fueron despedidas el viernes 12/1. El Jueves 18 realizaron un cese de actividades en la Secretaría de Integración Social y Urbana – Villa 31 para luego marchar en caravana por la Villa y terminar en un acto por la reincorporación.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, (San Martín 451 y Reconquista 555). Cerrando el 2017, el viernes 29 de diciembre los trabajadores fueron recibidos por policías con listados de despedidos. Notificaron a 28 trabajadores de su despido y les impidieron el ingreso. El martes 9 de enero la Junta Interna de ATE Ambiente y ATE Capital intentaron instalar un acampe en el hall del ministerio a la espera de una reunión: la respuesta fue más militarización con Infantería en los pasillos del edificio. Finalmente realizaron una permanencia pacífica de 24hs para intentar forzar una negociación. El ministro Bergman todavía no ha recibido a la Interna y pese a tener negociaciones con otros funcionarios aún no hay novedades respecto a reincorporaciones.

Ministerio de trabajo de Nación: hubo 12 despidos. A partir de una asamblea convocada por la Junta Interna de ATE se resolvió realizar una serie de reuniones con diversos funcionarios, para reincorporarlos.

A partir de una resolución firmada la semana pasada por el Ministro, 50 contratados, han renovado sus contratos tan solo hasta marzo mientras que 24 solo han sido renovados hasta junio. Entre los que tiene reovaciones parciales hasta marzo se encuentras trabajadores que corresponden a áreas enteras del ministerio como las de Equidad y género e Igualdad de oportunidades o Asuntos internacionales.

Casa de la Moneda: Desde el 2015 se produjeron más de 500 despidos en el organismo y son más de 140 en las últimas semanas, con retiros voluntarios compulsivos.

Incaa: Desde diciembre la Junta Interna denuncia más de 20 despidos con el vencimiento de contratos y 50 retiros voluntarios que vacían áreas como el Enerc. Con asambleas y movilizaciones obtuvieron distintas instancias de diálogo con funcionarios pero se mantienen en estado de alerta y movilización hasta conseguir la reincorporación de todos los trabajadores Córdoba

Fabricaciones Militares, Río Tercero. El conflicto por los despidos no está cerrado, y ya sumó movilizaciones de las que participaron miles de trabajadores y vecinos y medidas de fuerza gremiales.

Metalúrgica WEG, capital. Se vienen haciendo cortes desde diciembre contra los despidos por goteo. Tras las vacaciones, están planificados nuevos cortes para fines de esta semana. Neuquén

Maderera MAM. Desde julio de 2017, para evitar el desmantelamiento de la planta y en resguardo de sus fuentes de trabajo, los trabajadores deciden permanecer en la fábrica. Tras la represión de diciembre, los trabajadores definen mantener un acampe enfrente de la fábrica y fortalecer su lucha por los puestos de trabajo. Al día de hoy su lucha ha logrado que los trabajadores suspendidos sean reincorporados. Salta

Ingenio San Isidro, Güemes. La multinacional notificó la medida del proceso preventivo de crisis y el cese de actividades. El ataque afecta a 730 trabajadores de la planta y del campo. El Sindicato se encuentra en estado de alerta y movilización.

SAF (Subsecretaria de Agricultura Familiar), Salta Capital. Tras el despido de un trabajador, a fines de 2017, continúan desarrollando medidas por la reincorporación.

Municipalidad de Güemes. Despiden a 42 empleados municipales, que vienen desarrollando medidas por sus puestos de trabajo. San Luis